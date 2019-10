Fundación Daya realizó exitosa quinta versión del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal de Santiago

Más de 800 asistentes de toda Latinoamérica, 40 expositores nacionales e internacionales del mundo de la medicina y la ciencia, discursos de apoyo del Vocero de la Corte Suprema, Ministro Lamberto Cisternas, así como del ex Presidente del Colegio Médico, Dr. Enrique Paris, más una gran comunidad de pacientes, hicieron del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal de Fundación Daya, todo un éxito.

El V Seminario Internacional de Cannabis Medicinal de Santiago, evento anual organizado por Fundación Daya, reunió en la capital de Chile a expertos y visitas de diversos países, con alta participación latinoamericana. Fueron dos días de conversación entre la comunidad médica científica, organizaciones, parlamentarios, pacientes y profesionales de la salud.

El Círculo Español fue el lugar para la clausura del encuentro, tras la inauguración del viernes 11 en el Centro Arte Alameda. La jornada sabatina contó con las palabras de bienvenida del Vocero de la Corte Suprema, Ministro Lamberto Cisternas, y del ex Presidente del Colegio Médico, Doctor Enrique Paris, actual Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor.

“Tengo la experiencia de mi señora, quien sufre de lupus y de enfermedades autoinmunes desde hace muchos años. Ella ha buscado alivio a través de la medicina tradicional y también con tratamiento de flores, reiki, inmunoterapia y cannabis. Ha experimentado los efectos paliativos del dolor y el ordenamiento del sueño, que son tan importantes en la vida diaria”, dijo el Ministro Lamberto Cisternas.

El magistrado agregó que “Como Ministro de la Corte Suprema he participado en diversas cuestiones relacionadas con la Ley 20.000, que no solo se debe centrar en lo prohibitivo, pues lo central es privilegiar la salud, lo que muchas veces no entienden los agentes encargados de fiscalizar el cumplimiento de la ley. Es de esperar que la legislación se abra y permita que las personas, dentro de un adecuado marco regulatorio, puedan tomar los caminos que les parezca mejor para su salud”.

Al apoyo del magistrado se sumó el ex Presidente del Colegio Médico y actual Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor, Dr. Enrique Paris, quien reconoció el trabajo de Fundación Daya y Mamá Cultiva, así como las reuniones que sostuvieron durante su presidencia en el Colegio Médico. “Hace años recibí a Fundación Daya y la apoyé, porque estoy de acuerdo con el uso medicinal del cannabis; esta sustancia bien tratada y estudiada cumple con lo exigido a cualquier fármaco. Es un medicamento útil y necesario para la salud de los pacientes y nadie nos va a apartar de esa línea de trabajo. No hay que olvidar que una gran cantidad de medicamentos es obtenido de plantas, y que todos los medicamentos producen efectos adversos, por lo que no me vengan a decir que el cannabis no actúa porque los tiene. Eso es una mentira enorme que hay que aclarar para desechar varios ataques a su uso”, aseguró el facultativo. Agregó que la medicina también tiene que ver con la compasión. “La compasión es lo que mueve a Fundación Daya y significa padecer con el paciente. Por eso los críticos de Fundación Daya, quienes atacan en base a la ceguera y la ignorancia, olvidan que el médico puede curar a veces y debe aliviar a menudo, pero tiene que consolar siempre. Ellos no entienden lo que está pasando y no viven de acuerdo a los tiempos, y a lo que significa el derecho a la vida y a la salud”, indicó el Dr. Enrique Paris.

La primera jornada del Seminario constó de mesas redondas y conversatorios, dirigidos a agrupaciones sociales, activistas, políticos e investigadores, con el objetivo de generar un espacio de conversación y de discusión en torno a los usos y regulaciones del cannabis, las organizaciones sociales y el trabajo comunitario. Y en el día de clausura, expositores de relevancia mundial abordaron los avances, tanto en el uso clínico del cannabis y sus derivados, como en el ámbito de la investigación y del desarrollo, con orientación a profesionales del área de las ciencias y de la salud, estudiantes, pacientes y público en general.

“Uno de nuestros focos principales es la educación y la información, por eso es tan importante este Seminario, que llega a su quinta versión consecutiva. Y nos insertamos en una mirada integrativa, con una medicina del buen vivir. Tuvimos expositores de nueve países y asistentes de once naciones, lo que muestra que querer tapar el sol con el dedo no corresponde a la comunidad científica informada. Invitamos a todos a conocer sobre esta sustancia que incluso puede ser más segura que muchos de los fármacos tradicionales. Nuestro mensaje es universal para dejar atrás los prejuicios e ir en beneficio de los pacientes”, indicó Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva de Fundación Daya, organización sin fines de lucro nacida en 2013, que tiene como objetivo abrir caminos de alivio para quienes lo necesiten.

EXPOSITORES DE ALTO NIVEL

Entre los exponentes extranjeros destacaron el Psicólogo y Doctor en Farmacología español José Carlos Bouso, quien ha desarrollado su actividad científica en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Instituto de Investigación Biomédica IIB-Sant Pau de Barcelona y en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona. Actualmente es el Director de Proyectos Científicos de la Fundación ICEERS, donde dirige diversos estudios. Además, es autor del libro “Cannabis Medicinal. De droga prohibida a remedio terapéutico”, de Amat Editorial.

Desde Bolivia llegó la diputada Brígida Quiroga quien, en representación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, le entregó un reconocimiento a Fundación Daya y otro a la Directora Ejecutiva de nuestra organización, Ana María Gazmuri, por su “lucha incansable en defensa del autocultivo en el ámbito medicinal y su férrea defensa de los derechos humanos y la protección de la salud”.

Desde Argentina resaltó la visita de la Dra. Celeste Romero, Médico Psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Cátedra de Endocannabinología y Terapéutica Cannábica de la Universidad de La Plata. También es asesora médica de la Revista THC, coordinadora de Investigación del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa) y miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA).

De la nación trasandina también llegó el Dr. Carlos Magdalena, Médico Especialista en Neurología Infantil y Neurofisiología; Jefe a Cargo de la Sección de Neurofisiología y de Epilepsia del Servicio de Neurología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de CABA, y Director del Curso de Médico Especialista de Médico Neurología de la Universidad de Buenos Aires, UBA.

Mientras que Colombia fue representada por la Doctora Paola Pineda, Médica Cirujana y especialista en Derecho Médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, Máster en VIH, quien ha dedicado los últimos años a la atención de personas que puedan beneficiarse con Cannabis Medicinal.

Desde Alemania llegó el Doctor Janosch Kratz, Licenciado en Medicina y Cirugía en el Hospital Sant Pau de Barcelona. Asimismo, posee una destacada trayectoria internacional, con experiencia profesional adquirida en diferentes hospitales de Alemania, Portugal, Brasil y España. Hoy ofrece asesoramiento en terapias con cannabinoides y es responsable del desarrollo del proyecto Kalapa Clinic. Asimismo, coordina los trabajos de formación, investigación, creación y difusión de contenido en el campo del cannabis terapéutico.

Otros exponentes del exterior fueron el fundador de Cannativa, el mexicano Pedro Nicoletti; la Coordinadora de Cannativa, la mexicana Genlizzie Garibay; el Ingeniero colombiano Julián Caicedo Díaz, y la Directora Científica en Cannabis Industrial SA, la colombiana Johana Niño.

JORNADA VETERINARIA

Una actividad anexa y novedosa vinculada a este V Seminario Internacional se desarrolló el jueves 10 de octubre, cuando Fundación Daya y la Universidad Mayor organizaron una Jornada Veterinaria Sobre Uso Medicinal de Cannabis, que abordó el funcionamiento del sistema endocannabinoide y los aspectos clínicos sobre el tratamiento con cannabis sativa para pacientes veterinarios.

Este encuentro estuvo dirigido a estudiantes y profesionales del área, dueños de mascotas y usuarios de cannabis medicinal en general interesados en participar, y se realizó de 9:15 a 14:15 horas en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor, en Huechuraba.

