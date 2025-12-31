Fundación Iguales descarta «amarre ideológico» del Gobierno por circular sobre reglamentos escolares y enfoque de género

En el último día de 2025, el diario El Mercurio informó acerca de una denuncia de «legisladores y sostenedores» respecto a que el gobierno del Presidente Boric estaría haciendo un «amarre ideológico» por una circular emitida por la Superintendencia de Educación, en la que se «ordena que los reglamentos escolares tengan enfoque de género».
«El documento remitido por la Superintendencia de Educación el 23 de diciembre cuenta con 69 páginas y la palabra género aparecer 76 veces», apunta la nota mercurial, que como es costumbre, comenzó rápidamente a ser replicada por otros medios de comunicación en todo el país.
Ante esto, desde la Fundación Iguales, en un gesto de cordura, comentó la publicación de prensa del diario capitalino recordando que «esta circular de la Superintendencia de Educación no inventa nuevas normas, solo hace operativas las que existen».
«Entrega reglas claras para los reglamentos escolares, previene la violencia, evita la discriminación arbitraria y protege la convivencia», agregaron desde la entidad a través de sus redes sociales, aspecto que también fue señalado por varias otros usuarios y usuarias.
