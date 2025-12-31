Fundación Iguales descarta «amarre ideológico» del Gobierno por circular sobre reglamentos escolares y enfoque de género

"Esta circular de la Superintendencia de Educación no inventa nuevas normas, solo hace operativas las que existen", apuntaron desde la entidad, recordando que el objetivo es prevenir la violencia, evitar la discriminación arbitraria y proteger la convivencia escolar.

Fundación Iguales descarta «amarre ideológico» del Gobierno por circular sobre reglamentos escolares y enfoque de género
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

En el último día de 2025, el diario El Mercurio informó acerca de una denuncia de «legisladores y sostenedores» respecto a que el gobierno del Presidente Boric estaría haciendo un «amarre ideológico» por una circular emitida por la Superintendencia de Educación, en la que se «ordena que los reglamentos escolares tengan enfoque de género».

«El documento remitido por la Superintendencia de Educación el 23 de diciembre cuenta con 69 páginas y la palabra género aparecer 76 veces», apunta la nota mercurial, que como es costumbre, comenzó rápidamente a ser replicada por otros medios de comunicación en todo el país.

Ante esto, desde la Fundación Iguales, en un gesto de cordura, comentó la publicación de prensa del diario capitalino recordando que «esta circular de la Superintendencia de Educación no inventa nuevas normas, solo hace operativas las que existen».

«Entrega reglas claras para los reglamentos escolares, previene la violencia, evita la discriminación arbitraria y protege la convivencia», agregaron desde la entidad a través de sus redes sociales, aspecto que también fue señalado por varias otros usuarios y usuarias.

Seguiremos informando.

Relacionados

Absalón Opazo

Aportes para nombrar lo que se viene

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Adiós al celular en clases: Congreso despacha ley que regula uso de dispositivos móviles en colegios

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

Una epidemia creciente: Nutricionista advierte sobre un futuro marcado por la obesidad

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Un buen truco para frenar el sobreconsumo de azúcar

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Día del profesor: un día para recordar la historia y la lucha de los educadores

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Zona de sacrificio no respira: Puchuncaví reporta 56 personas afectadas por exposición a gases, pero la fuente sigue sin aparecer

Hace 3 meses
Absalón Opazo

“No se respetaron derechos adquiridos”: sindicatos de Integra convocan movilización

Hace 6 días
Absalón Opazo

Educar para transformar: Una hoja de ruta ante el desafío histórico de la Educación Pública

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Microemprendimiento: cuando la necesidad se convierte en respuesta

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano