Fundación Iguales llama a repudiar proyecto de ley discriminatorio de personas trans de bancada republicana

Fotografía: Referencial | Diario de Sevilla

El mundo celebra hoy el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, y en Chile, el diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, ingresó un proyecto de ley que busca perpetuar la discriminación a las personas trans, prohibiendo su participación en la categoría que les corresponde por ley en deportes de competición y de alto rendimiento.

Tras este acontecimiento, Fundación Iguales hizo el llamado a todas las parlamentarias y parlamentarios a votar en contra de la idea de legislar esta iniciativa y cualquier otra que discrimine a parte de la sociedad. Este proyecto va en contra de las directrices y normativas de diversos organismos como las del Comité Olímpico Internacional (COI), la ONU y la Ley Antidiscriminación.

“Lo que busca el diputado Urruticoechea es levantar una polémica que hoy no existe en las federaciones deportivas, no nos sorprende porque ha sido una persona que ha dedicado una cantidad excepcional de tiempo para limitar o disminuir los derechos de las personas trans. En estas ocasión, lo que pretende es revivir una disputa que su sector perdió en la discusión de la Ley de Identidad de Género, que es la inviolabilidad del principio de confidencialidad: en Chile nunca debe haber un registro de quienes son trans y quienes no”, dijo la directora ejecutiva de Fundación Iguales, Isabel Amor.

Diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea.

En Chile, las puertas están abiertas para quien quiera participar de cualquier disciplina y formar parte de la federación que quiera, cumpliéndose las condiciones hormonales 12 meses antes de una competencia.

El Comité Olímpico Internacional modificó hace siete años (2015) las reglas para mejorar las condiciones en torno a la participación de personas trans en el deporte. E integró ese mismo año a una persona trans en el Comité.

Por su parte, la ministra del Deporte, Alexandra Benado, aseguró que el Gobierno no permitirá discriminaciones basadas en identidad de género y diversidad sexual.

“Como Gobierno siempre hemos promocionado la inclusión y los DDHH, el COI también se ha pronunciado respecto a estas temáticas, no permitiremos discriminación arbitraria alguna ni por identidades de género y diversidades sexuales. Vamos a estudiar el proyecto, en principio no nos parece una buena política”, señaló la titular de la cartera de Deporte.