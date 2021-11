Fundación Oscar Gálvez promueve Jardín Educativo por la Paz en la Ex Cárcel de Valparaíso

Realizar una instalación viva de la Bandera la Paz, a través del diseño original de un Jardín Medicinal Educativo por la Paz, en la explanada del Parque Cultural de Valparaíso, con el fin de fomentar una Cultura de Paz en diálogo permanente con los visitantes y trabajadores del parque, es el objetivo de la propuesta que ha realizado la Fundación Oscar Gálvez en la ciudad-puerto.

La Fundación busca de esta manera preservar el legado artístico, musical y educativo de Oscar Gálvez Escudero -Satya Amrit-, creador de esta iniciativa. Actor, músico, gestor ambiental, instructor de Yoga Kundalini y promotor de la Paz Mundial, Oscar viajó por diferentes países llevando el mensaje de cuidado de la Madre Tierra y unidad a través de la cultura. Organizó distintos eventos y celebraciones en Chile y el extranjero, como la Bandera de Paz Humana, actividades educativas y conciertos por la Paz en El Salvador, Nicaragua, México, Alemania y Chile.

«Por sobre todo Oscar fue y sigue siendo un visionario, vanguardista, un inspirador de la Paz y el cuidado de la naturaleza expendiendo desde su sonrisa, vibraciones de amor inconmensurables que emocionan y dejaron huellas en muchas personas, familia y amigos», señalaron desde la Fundación a El Ciudadano.

«Este año conmemoramos 11 años de la muerte de Oscar, y aún no esclarecidas las circunstancias en la academia Miri Piri en India», agregaron, recordando que entre el sinnúmero de acciones que Gálvez desarrolló, «está la presencia activa en la Ex Cárcel de Valparaíso, antes que se convirtiera en el Parque Cultural que es en la actualidad, siendo parte de asambleas, actividades educativas y artísticas que, junto a otros muchos amigos y amigas, promovieron la transformación de la ex cárcel como un centro comunitario y autogestionado para la cultura y el arte».

Oscar Gálvez

Sobre el Jardín que se propone, se indicó que está basado «en el diseño original de huerta creada por Oscar con fines regenerativos y educativos, que integra conceptos y símbolos relacionados con la Unión y la Paz Mundial, a través de la Bandera de la Paz ubicada en el centro, cuyo diseño ha sido complementado por la Fundación, integrando un perímetro de unión de dos espirales doradas, de divina proporción infinita, que conforman el crecimiento de un principio sin fin, la expresión tangible del orden universal y una forma matemática de manifestación de la energía. Esta forma uterina en su globalidad representa la Era del Sagrado Femenino, como energía y fuerza, símbolo de Creatividad y vida, como la fuerza que nos conecta con los ciclos de la naturaleza manifestada en el Sol y la Luna en cada uno de sus lados».

Asimismo, desde la Fundación destacaron que este Jardín Medicinal Educativo por la Paz es una expresión concreta del «nuevo paradigma que emerge con fuerza reivindicando los valores de Unidad, Colaboración y Paz, con un sentido espiritual profundo y un arraigo a la Tierra y la promoción de su cuidado a través del cultivo orgánico de plantas medicinales que la sabiduría ancestral nos pone a disposición como alimento y medicina».

«Aquí se unen el cielo y la Tierra y promovemos el mensaje que Oscar nos dejó, hoy más necesario que nunca, en el contexto de crisis social y climática por el cual atravesamos como humanidad», puntualizaron.

En ese sentido, resaltaron que el Parque Cultural de Valparaíso «es un lugar que recibe un número considerable de artistas y visitas en general que se encontrarán con un jardín especial lleno de simbolismos y belleza, el cual facilita concretar un diálogo que nos permita compartir conversaciones, talleres y relatos relacionados al fomento de la Cultura de Paz, Buen Vivir y de aquellos temas de relevancia pública actual, creando un espacio de educación y participación para la comunidad», concluyeron.