Fundación Sol advierte que solo el 6% de la población ha podido acceder al Bono Clase Media

#TercerRetiroAhoraRT

EL BONO CLASE MEDIA, ES UNA BURLA PARA LA MAYORIA.

EN EL PRIMER BONO, ME EVALUARON POR EL MONTO NETO QUE RECIBO, Y NO CALIFIQUE.

AHORA ME EVALUARON POR EL MONTO BRUTO, Y TAMPOCO CALIFIQUE.

QUE MANERA DE BURLARSE DE LA GENTE.