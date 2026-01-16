Fundación Sol: Pobreza en Chile sería mucho mayor si se eliminaran aportes estatales como la PGU

En conversación con Radio U. de Chile, el investigador de Fundación Sol, Gonzalo Durán, señaló que la pobreza en Chile «podría ser mucho mayor de lo que pensamos» si se eliminaran aportes estatales como la PGU, o si se mide solo considerando los ingresos autogenerados por las personas.

«En esta misma encuesta Casen, cuando uno revisa por ejemplo, qué pasa con los ingresos del trabajo, ¿cuánto ganan los chilenos y las chilenas? Ahí la encuesta nos dice que la mitad obtiene menos de $630.000 líquidos como ingresos del trabajo, lo cual evidentemente es una cifra bastante insuficiente para lo que es el costo de la vida en nuestro país», sostuvo el experto.

Para Gonzalo Durán, «lo que viene a hacer la encuesta Casen es confirmarnos dos crisis que son fundamentales para la sociedad chilena, que es la crisis del trabajo en cuanto a bajos salarios, y por otro lado, lo que es la crisis de las pensiones».

«La encuesta Casen lo que hace es ‘camuflar’ por así decir la pobreza a partir de la PGU. El dato que se publicó fue un 17,3%, que ya es bastante alto: 3,5 millones de personas en situación de pobreza. Pero si a ese indicador nosotros le sacamos la PGU, la pobreza sube a un 22%», explicó.

«Y si nosotros hacemos otro ejercicio más y decimos, ¿cuánto sería la pobreza si la calculamos con los ingresos autogenerados? Es decir, ingresos del trabajo, de las pensiones, que uno mismo se genera, y ahí la pobreza subiría en realidad a un 25%. Ocho puntos más que el dato oficial y eso debería llamarnos profundamente la atención», agregó el investigador de Fundación Sol.

Negociación colectiva es fundamental

De esta manera, el diagnóstico que «estaba claro de antes, ahora se confirma y una cuestión que es fundamental para revertir o para transformar esta realidad (…) lo que nos dice la evidencia comparada, es que el tema de la negociación colectiva es algo fundamental», indicó Durán.

Lo anterior, aseguró, «porque tiene que ver con cómo los sindicatos negocian con la contraparte, con los empleadores, mejores condiciones de trabajo y también mejores condiciones salariales de manera colectiva, no el contrato individual que sabemos que nunca se negocia»

«La crisis de bajos salarios y pensiones insuficientes revela una realidad urgente: necesitamos fortalecer la negociación colectiva para transformar las condiciones de vida en el país», insistió el experto.

