Funerarias advierten que beneficiarios de la PGU perderán $200.000 para gastos mortuorios

Entre los 600.000 y 4 millones de pesos puede costar un servicio funerario, según las cotizaciones por internet, y todo dependerá de la cantidad de prestaciones que incluya.

Para poder costear estos gastos se utiliza la asignación por muerte y cuota mortuoria. Aunque en el mercado de servicios funerarios a ambas se les suele llamar “cuota mortuoria”, sin distinciones, a la ‘asignación por muerte‘ acceden los jubilados no afiliados a una AFP y que son pensionados en el Instituto de Previsión Social (IPS), refiere un reportaje realizado por la Unidad de Investigación de Bío Bío Chile.

Esta «asignación por muerte» puede alcanzar la cifra de 676.818 pesos, sin embargo; la cuota mortuoria alcanza 471.679 pesos, lo que equivale a 15UF; y este es el monto que accedían los jubilados por el sistema de pensiones.

Los beneficiarios de la nueva Pensión Garantizada Universal (PGU) recibirán al jubilar los $471.679 de cuota mortuoria, lo mismo que recibe un afiliado del IPS.

Esto significa una disminución de alrededor de $205.000 pesos para costear las exequias, considerando la situación antes de la promulgación de la ley, refiere la unidad de investigaciones.

Este hecho podría afectar a miles de familias, debido a que el IPS administra los beneficios sociales del «sistema antiguo» de previsión.

Ante esta situación, ya varias funerarias presentaron su descontento por esta “rebaja” de la cuota mortuoria.

La Gremial Nacional de Funerarias (Grenafun) agrupa aproximadamente a 60 empresas del rubro. Su presidente, Diógenes Igor Woldarsky, señaló que tuvieron conocimiento de este tema el 1 de febrero, cuando todas las Pensiones Básicas Solidarias pasaron a la PGU, y que comenzó a cancelarse el pasado 18 de febrero.

“Tuvimos conocimiento que desde el 1 de febrero todas las Pensiones Básicas Solidarias que pasaron a la PGU tuvieron una rebaja de la cuota mortuoria a 15 UF, igualándose a la de las AFP. La rebajaron sin informar, al parecer, a los pensionados”. Los familiares de los pensionados que están falleciendo están dándose cuenta de esto”, expresó Woldarsky, entrevistado por la Unidad de Investigaciones de Bio Bio.

El presidente del gremio señala que uno de los grandes problemas es la falta de información, debido a que las empresas funerarias consultan los beneficios de los pensionados fallecidos en una plataforma de la IPS, no obstante, en el portal web no se indica qué cuota recibe el beneficiario o cuál corresponder.

El IPS “detuvo los pagos de cuotas mortuorias y está devolviendo la documentación, porque hay que rehacer el beneficio. A las personas que fallecieron desde el 1 de febrero en adelante, cuando no se sabía de este cambio, les facturamos el valor de la cuota mortuoria del IPS. Hoy congelaron todos los pagos, porque esto se hizo retroactivo. Todas esas cuotas no están siendo pagadas por el IPS. Nosotros tenemos que darle la cara a las familias y explicar el cambio. ¿Quién nos va a creer?”, advirtió Woldarsky.

Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta de las autoridades, no obstante, la Superintendencia de Pensiones precisó que efectivamente habrá un cambio:

“Las Pensiones Básicas Solidarias de vejez tenían asignación por muerte ($676 mil). Eso por ley cambiará y tendrán cuota mortuoria (15 UF, o $471.679)”, señalan desde el organismo.

De igual forma, señalaron que las personas que reciben una PBS de vejez, cuando fallezcan tendrán derecho a la asignación por muerte, sin embargo; indicaron que esta es una interpretación del organismo, por lo que está siendo evaluada por el Ministerio de Hacienda, debido a los recursos fiscales que involucra.

Los nuevos pensionados por vejez que accedan a la PGU “efectivamente accederían a cuota mortuoria y no a asignación por muerte”. Aunque acotaron que estas personas “aún no están pensionadas”, por ende, “no se les estaría restando un beneficio, dado que no perciben ningún beneficio hoy día”.

«No alcanza para cubrir costos»

La dueña de la funeraria Katty, Katherine Gajardo, señaló que se enteró de esta rebaja cuando tuvo que contactar a las autoridades locales por las cuotas retenidas, en su caso, dos millones de pesos.

Muchos de sus clientes, detalló, contrataban el servicio que podría cubrir la cuota de la IPS, no obstante, con el monto ofrecido por la PGU no alcanza, por lo que los más de 200.000 pesos tiene que ser desembolsado por la familia.

Cuando trata de explicarle a sus clientes la situación, ella comenta que «creen que es una estafa».

“¿Cómo le explicas que tiene que pagar 200.000 pesos más porque el IPS ya no da esa cuota? Me dicen ‘no tengo plata’. Otro dijo ‘no te voy a pagar’. Es natural, porque ellos contaban con esa cuota mortuoria”, señaló Gajardo en la entrevista con Bio Bio Chile.

“Hay mucha gente que compra solo por la cuota mortuoria. Eso no entienden las autoridades. Hay quienes pagan un poco más, pero en regiones el fuerte es la cuota mortuoria”, lamenta Gajardo al tiempo que señaló que no existe ningún servicio que valga 15UF.

Esta situación afecta principalmente a las personas de escasos recursos, debido a que la cuota más económica es desde 650.000 pesos.

“Antes, quienes estaban con el sistema antiguo, de 75 años hacia arriba, optaban por el servicio funerario completo con el valor cuota IPS. Hoy, un servicio funerario parte en los lugares más económicos desde los $650.000 hacia arriba. Por lo tanto, esto les perjudica totalmente”, pormenoriza la asesora de ventas de la funeraria Inmemoria, Francisca Molina.