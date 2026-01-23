Gabinete de Kast generó más de 16 mil menciones en redes sociales: La mayoría fueron negativas

Desde la agencia Rompecabeza, autores del sondeo, detallaron que Ximena Rincón, nueva ministra de Energía, fue quien registró el sentimiento más adverso de todo el gabinete: 64,9% negativo, 24,6% neutral y apenas 10,5% positivo. Otros nombres que marcaron más menciones negativas que positivas fueron Judith Marín (ministra de la Mujer) y Mara Sedini (vocera de gobierno).

Autor: El Ciudadano
Un estudio de la agencia de marketing digital Rompecabeza analizó 16.377 menciones de usuarios en redes sociales durante las 48 horas posteriores a la presentación del gabinete del presidente electo José Kast (20-21 de enero de 2026), revelando un sentimiento mayoritariamente negativo frente a los nombres que fueron presentados.

El análisis general arrojó un 41% de menciones negativas, seguido por menciones neutrales (30,5%) y quedando en último lugar las positivas, con un 21,7%.

«Esto representa una proporción de casi 2 menciones negativas por cada positiva, reflejando el clima de tensión que caracteriza la discusión política en Chile ante el cambio de gobierno», apuntaron desde la agencia.

Asimismo, se indicó que las menciones se concentraron mayoritariamente en el escrutinio de los ministros y sus nombramientos (67,2%), muy por encima de otras temáticas como partidos y coaliciones (4,7%) o el contexto de los incendios forestales que coincidieron con el anuncio (3,6%).

«La conversación digital en torno al gabinete revela una ciudadanía atenta y crítica. Los ministros más mencionados no son necesariamente los de carteras tradicionalmente protagónicas, sino aquellos que generan fricción ideológica. En este contexto, la gestión de la reputación digital será clave para el nuevo gobierno desde el primer día», planteó Ariel Jeria, gerente general de Rompecabeza.

Los nombres que generaron mayor «fricción»

Desde la agencia detallaron que Ximena Rincón, nueva ministra de Energía, fue quien registró el sentimiento más adverso de todo el gabinete: 64,9% negativo, 24,6% neutral y apenas 10,5% positivo.

En tanto, Judith Marín, anunciada como la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, apareció las menciones con un 50,3% de sentimiento negativo, 30,2% neutral y solo 19,5% positivo.

Finalmente, Francisco Undurraga, quien estará a cargo del Ministerio de las Culturas, también enfrentó una recepción difícil, con un 68,8% de menciones negativas, aunque con menor volumen de menciones o conversación digital que las ministras anteriores.

En contraste, algunos nombramientos lograron percepciones más favorables. Jaime Campos (Agricultura) mostró el perfil más equilibrado entre los ministros más mencionados: 43,5% neutral, 30,4% positivo y 26,1% negativo.

Por su parte, Trinidad Steinert (Seguridad) obtuvo la recepción más positiva entre las figuras visibles del gabinete: 50% neutral, 30% positivo y solo 20% negativo.

Por último, Mara Sedini (Vocería), pese a concentrar un 48,8% de sentimiento negativo, logró un 22% de menciones positivas, reflejando la polarización propia de su rol como vocera de la campaña del candidato de extrema derecha.

