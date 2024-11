Gabriel Alemparte publicó por error un pantallazo que demuestra que recibe recados de Katherine Martorell

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sacó aplausos este fin de semana tras su duro intercambio con Gabriel Alemparte, quien intentó cuestionarla utilizando información que le había enviado Katherine Martorell.

El intercambio inició luego de que Pizarro celebrara la ratificación de su triunfo tras el recuento de votos que tuvo lugar en su comuna. Según afirmó la alcaldesa a través de su cuenta de Facebook, las once mesas escrutadas subieron su votación, ratificándola para un tercer período a la cabeza de La Pintana.

«Mis adversarios quisieron empañar el triunfo desconociendo la votación popular del 26 y 27 octubre. Hoy fue el reconteo de las mesas ¿y saben qué? No me quitaron ningún voto: al contrario, me subió la votación. He vuelto a ganar por segunda vez, ahora por la secretaría del Tribunal Electoral Regional y una vez más le tapamos la boca. ¡Viva la Democracia una vez más!», escribió Pizarro en sus redes sociales.

Horas más tarde, el vicepresidente de Demócratas y panelista de Sin Filtros, Gabriel Alemparte, cuestionó la anticipada celebración de Claudia Pizarro, asegurando que la resolución que ratificaba su victoria aún no era pública.

«Es raro que Claudia Pizarro diga que ganó una elección cuya sentencia aún no está dictada por sendas reclamaciones en la Justicia Electoral. ¿Sabrá ella algo que el Tribunal no conoce? ¿Santos en la corte? A lo mejor como ya conoce la resolución la puede compartir», escribió Alemparte en Twitter.

En su tweet, Alemparte incluyó una captura de pantalla con la publicación original de Claudia Pizarro en Facebook. Sin embargo, lo que no notó es que la imagen incluía también el nombre de la persona que le pasó la información: Katherine Martorell, exsubsecretaria de Prevención del Delito y militante de Renovación Nacional.

Según se aprecia en la imagen, fue Martorell quien le envió la información a Alemparte a las 17:22 del viernes. Luego de que usuarios le llamaran la atención sobre este punto, Alemparte eliminó la publicación y volvió a realizarla minutos más tarde, esta vez borrando el nombre de Martorell de la imagen.

Sin embargo, la alcaldesa Pizarro alcanzó a ver la imagen original y le enrostró a Alemparte su error, calificándolo de «perkin de la derecha».

«Oye, maceteado: Se te borró el tuit que te mandó a hacer Katherine Martorell. Y después lloras como cachimoco cuando te tratan de perkin de la derecha. Besitos», zanjó Pizarro.