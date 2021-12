Gabriel Boric en su primer discurso como presidente electo: «Estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar»

Foto: Reuters

Ante miles de personas Gabriel Boric ofreció su primer discurso como presidente electo de Chile, tras resultar vencedor con más de 4,6 millones de votos y casi el 56% de las preferencias en la segunda vuelta realizada este domingo.

El abanderado de Apruebo Dignidad inició su discurso en Mapundungún: “Todos los pueblos que habitan lo que hoy llamamos Chile”.

“Quiero comenzar este momento histórico, que es tremendamente emocionante, en que nos están viendo los ojos de Chile y el mundo, agradeciendo a todos los millones de chilenos que fueron a votar a honrar para honrar la democracia”, expresó el presidente electo ante la marea congregada frente al escenario dispuesto en Santiago Centro, específicamente en Alameda con Santa Rosa.

«Yo vengo de lejos, del Sur, de Magallanes, casi tocando la Antártica y tengo 35 años», se definió el nuevo mandatario, que será el más joven en la historia de Chile en ejercer la presidencia.

«Sé y tengo claro que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero y siento que nuestro proyecto es heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes desde diferentes posiciones han buscado incansablemente la justicia, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades. Esa es mi familia grande, que me gustaría ver reunida en esta etapa que hoy iniciamos (…) «Estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar», dijo.

«Las demandas por justicia y dignidad siguen presentes en el corazón de la gente»

También ofreció una reflexión sobre el Chile que recibirá a partir de marzo de 2002. «Los tiempos que vienen no van a ser fáciles, debemos hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la peor pandemia que ha vivido nuestro país en más de un siglo, y también a los motivos de un estallido social que siguen aún presentes y vigentes», dijo, citado por El Clarín.

No obstante, enfatizó que «los motivos del estallido social» de 2019 «siguen aún muy presentes» porque «las demandas por justicia y dignidad siguen presentes en el corazón de la gente».

Indicó que «un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda tiene pies de barro».

«Un progreso que no llegaba a las poblaciones más necesitadas es un modelo de desarrollo que tenemos que cambiar y que vamos a cambiar», aseguró Boric.

Asimismo, manifestó que «la democracia sustantiva no se reduce solamente al voto» y postuló «una democracia en la que los barrios, las poblaciones, la sociedad civil tengan protagonismo», e indicó que «los avances sustantivos, para que sean sólidos, tienen que tener consensos, tienen que ser peldaño por peldaño».

El nuevo presidente afirmó que «una democracia sin la gente no es democracia».

Durante su alocución el ex dirigente estudiantil y diputado por Magallanes agradeció a todos aquellos que lo acompañaron en la campaña.

“Quiero agradecer también a mi jefa de campaña, Izkia Siches, que se la jugó recorriendo prácticamente todo el país y que ha puesto todo y más en esta candidatura, con tanto amor, tanta energía… tantas ganas. Como ella nos dijo, mirando a los ojos de su hija, ella sabía lo que tenía que hacer”, afirmó.

También agradeció a los niños, adultos mayores, mujeres y el colectivo sexodiverso. “

«En nuestro gobierno la no discriminación y el detener la violencia contra las diversidades y las mujeres y las asociaciones feministas va a ser fundamental”, dijo, citado por Bio Bio Chile.

También expresó palabras de agradecimiento a su familia y a su compañera de vida, Irina Karamanos.

«Esta campaña desbordó todas nuestras expectativas»

Gabriel Boric destacó que «esta campaña desbordó todas nuestras expectativas y se tuvo que levantar de esa manera para poder alcanzar este triunfo categórico. Y este mismo compromiso que demostraron durante estos meses, les quiero decir que no se debe agotar en una elección», continuó.

Sobre ese compromiso, planteó que «será necesario durante todos los años de nuestro gobierno, para que todas y todos podamos tener el proceso de cambios que hemos empezado a recorrer paso a paso».

En su discurso, Boric agradeció a todos los candidatos presidenciales que quedaron en el camino incluyendo al representante de la extrema derecha y el pinochetismo José Antonio Kast, a quien derotó en el balotaje por casi un millón de votos de diferencia, al conquistar el 55,87% de apoyo.

“Es importante también agradecer a todos los candidatos que participaron de esta elección, porque finalmente acá nos está mirando todo Chile y la democracia las hacemos todos y todas (…) El futuro de Chile los necesita del lado de la gente”, expresó.

«Nunca podemos volver a tener un Presidente que le vuelva a declarar la guerra a su pueblo»

En sus palabras, Boric marcó distancia con el gobierno de Sebastián Piñera, cuya administración concluirá en marzo de 2022 , y quien durante el estallido social de 2019 lideró la brutal represión contra el pueblo que manifestaba en las calles del país, exigiendo justicia e igualdad.

“Que nunca, por ningún motivo podemos volver a tener un Presidente que le vuelva a declarar la guerra a su pueblo”, dijo Boric.

En una clara referencia a los problemas registrados durante la jornada con el acceso al transporte público por parte de la ciudadanía que necesitaba trasladarse a los locales de votación, Boric fue enfático al expresar: «No puede volver a ocurrir que en un día tan importante, tan relevante, se prive a la gente, por los motivos que sean, de ejercer su derecho a voto».

Al mismo tiempo, se refirió a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y afirmó: “Justicia, verdad, no a la impunidad”.

«Con nosotros a La Moneda entra la gente”

En otras materias, Boric se refirió al tema de pensiones, asegurando que “no queremos que sigan haciendo negocios con nuestras pensiones”. También mencionó temas como la salud, apuntando a que es urgente mejorar el sistema para terminar con las diferencias.

Terminar con el narcotráfico en las poblaciones, fomentar el deporte y la ciencia también fueron parte de los ejes del discurso que pronunció el presidente electo.

“Esos avances, esas prioridades las queremos ir discutiendo con ustedes (…) quiero que sepan que nuestro gobierno va a ser un gobierno abierto, un gobierno de manos abiertas que va a estar permanentemente conversando con su pueblo respecto de cuáles son las prioridades, cuáles son las condiciones que enfrentamos para poder avanzar en conjunto, porque un gobierno no avanza solo”, subrayó el abanderado de Apruebo Dignidad.

Insistió en que su gestión buscará «sostener el proceso de cambio que se ha iniciado» con su elección en el balotaje de hoy y exhortó a «crear puentes» con todos los sectores políticos.

«Este mismo compromiso y entusiasmo será necesario durante todos los años de mi gobierno, para que se pueda sostener el proceso de cambio que se ha iniciado», señaló.

En sus palabras hizo mención al tema de la preservación del medio ambiente y ratificó que trabajará por «un Chile verde, al tiempo que le dijo “no a Dominga”.

“Basta de despotismo ilustrado, de los que creen que se puede hacer un gobierno para el pueblo pero sin el pueblo. Con nosotros a La Moneda entra la gente”, indicó Boric, ante la algarabía de la multitud presente.

El presidente electo ratificó que este 19 de diciembre «la esperanza le ganó al miedo” y que Chile «va a requerir de acuerdos amplios» para «avances sustantivos».