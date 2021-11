Gabriel Boric sobre segunda vuelta: «Nuestra cruzada es que la esperanza le gane al miedo»

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales, que se desarrollaron durante la jornada de este domingo.

De acuerdo con los resultados divulgado por el Servicio Electoral (Servel) , con un un 93,86% de los votos escrutados, Boric se disputaría la presidencia de la República en segunda vuelta el próximo 19 de diciembre, frente al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, tras obtener hasta el momento 25,67% y 27,99% de los sufragios, respectivamente.

Al respecto, el presidenciable reconoció que la segunda vuelta «será estrecha, será difícil».

«Los resultados se siguen ajustando, pero no va a ser la primera vez que partimos desde atrás. Lo hicimos cuando luchamos por la educación, lo hicimos cuando rompimos el binomial, lo hicimos para la junta de firmas y para las primarias, y no me cabe duda que lo haremos para la segunda vuelta, y con unidad», manifestó, citado por Meganoticias.



«Es justamente en los momentos difíciles, cuando se prueba el temple de los liderazgos y de los proyectos que lo sustentan. El desafío que hoy comienza, es un desafío que vamos a abordar contra algo, yo no vengo a ocupar esta tribuna par hablar en contra del otro candidato. Nosotros venimos hoy día a ser los voceros de la esperanza, del diálogo, de la unidad», expresó.

«Nuestra cruzada es que la esperanza le gane al miedo», añadió.

En su discurso, Boric planteó que «cada lucha de nuestro país, cada triunfo, cada derrota también, fue un aprendizaje que nos trajo hasta acá. A quienes lucharon contra la dictadura militar, a quienes votaron que NO, a quienes como nosotros votamos Apruebo, con esperanza y sentido de futuro».

Reafirmó que su candidatura representa la «oposición al mal Gobierno de Sebastián Pïñera»y se comprometió a defender los principios «que hemos defendido durante estos años que son justicia, igualdad, dignidad. No nos olvidaremos que nos declararon la guerra, nosotros le vamos a declarar la esperanza».

«No caigamos en ningún ninguneo, en ningún desprecio ni provocación, a quienes optaron por alternativas distintas. Lo que hoy tenemos que hacer es lo contrario, nuestro deber hoy es escuchar, entender cuáles son sus temores y sus sueños y porqué eligieron otras alternativas», señaló.



A juicio del abanderado de Apruebo Dignidad, la solución a los problemas atraviesa Chile no se basa en endurecer las recetas que ya fracasaron con Piñera.

«Eso nos va a llevar a más confrontación, a más violencia, y nosotros queremos la paz social en una sociedad que esté cohesionada, en una sociedad que reconozca a todos sus miembros, que no los discriminen», explicó.

«La decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola: o avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, más preocupado de los suyos, sin que nadie se quede atrás; o seguimos en la lógica del Rechazo, de la exclusión y de los privilegios contra los cuales Chile se levantó y marchó en aquella multitudinaria jornada del 25 de octubre del 2019, y que abrió un proceso constituyente que defenderemos y cuidaremos», destacó.

«Vamos a defender la Convención Constitucional, para responderle a esa señora que en la tele decía que lo único que le pedía a Dios las pocas veces que rezaba, era que necesitaba una Constitución que sea para el pueblo y por el pueblo, y no para los poderosos de siempre», aseguró.



El candidato indicó que las luchas por las reivindicaciones sociales que demanda el pueblo no pueden quedar sin efecto.

«No salimos a la calle para que todo siga igual, para que nos digan que solo las mujeres casadas pueden tener acceso a uno u otro beneficio; que sólo ciertas familias son familias y que el amor discrimina según los papeles. No salimos a las calles para que obligue a la mujer violada a parar, a ser madre, y que se retroceda en el derecho de decidir sobre sus cuerpos», expresó en su alocuión.

«No salimos a las calles para que al final del día se termine persiguiendo las ideas de quienes piensan distintos, como propone el candidato de al frente (…) La esperanza le va a ganar al miedo. Seguimos», concluyó.