Gabriel Salazar en la UOH: «Para construir el Estado que queremos debemos autoeducarnos en soberanía, eso es lo revolucionario»

Con la exposición del académico y Premio Nacional de Historia (año 2006), Gabriel Salazar, se dio inicio al programa «Qué soñamos, qué vivimos, 50 años del Golpe de Estado», con el que la Universidad de O’Higgins (UOH) se sumó a la conmemoración de los 50 años del Golpe civil militar del 11 de septiembre de 1973.

La actividad fue organizada por la Dirección de Cultura, Patrimonio y Extensión de la UOH, con la colaboración de la Municipalidad de Machalí.

Así, en un auditorio lleno de estudiantes, el profesor Salazar se refirió a la importancia de analizar «no solo el metro cuadrado» para comprender lo que ocurrió hace medio siglo en Chile y poder mirar al futuro.

«El gran cambio que tuvimos es que ya durante el Gobierno de Salvador Allende cambiamos: con él partimos pensando que él lo iba a hacer todo, pero con el ‘tanquetazo’ del 29 de junio (de 1973), Allende quedó maniatado y nosotros desfilamos y le dijimos: ‘Presidente, el pueblo te protege, nosotros vamos a hacer los cambios’, y vino el Poder Popular; ahí cambiamos, y ahora ese recuerdo se nos olvidó», planteó el historiador.

Seguidamente, el académico indicó que «debemos recordar nuestra historia, no solo la de la UP, la de los militares, sino la nuestra, la que indica que cambiamos en la idea del Poder Popular. Hoy no tenemos Poder Popular y hay que recuperarlo, reorganizarlo, darle otro nombre».

«Ahora tiene que ser soberanía, en el sentido de que nosotros debemos construir el Estado que queremos; pero para eso, tenemos que deliberar, autoeducarnos en soberanía. Esa es una tarea nuestra, y eso es revolucionario, no la revolución de las estructuras, sino una revolución interna de nosotros mismos. Es una tarea de cada persona y de cada persona que integra el colectivo, que vive en comunidad», agregó el Premio Nacional de Historia.

Por ello, la invitación de Gabriel Salazar es a tener presente que «estamos recordándonos de Allende, de los partidos (políticos), de los militares, de los políticos en general, pero no de nosotros».

«Y en estos 50 años también tenemos nuestra historia como ciudadanos y como pueblo; en estos 50 años nosotros hemos cambiado; el sistema económico neoliberal, impuesto por la dictadura, sigue igual y perfeccionado inclusive, pero nosotros hemos cambiado, pero no estamos recordando ese cambio. Si lo recordáramos, lo tendríamos como la gran tarea política pendiente, que tenemos que desarrollar ahora mismo y de aquí en adelante», manifestó.

Finalmente, en su exposición, Gabriel Salazar también abordó el rol de las universidades como actores de la comunidad en la que están insertos.

«Las grandes universidades están mirando hacia afuera, para internacionalizarse, pero las universidades regionales están en la duda: si se internacionalizan o se regionalizan. Y yo veo que, en Antofagasta, en Temuco, las casas de estudio están preocupadas por resolver programas locales; y yo creo que la Universidad de O’Higgins debería tender a desarrollarse en su región, para su región; eso sería muy lindo porque esta es una región que tiene mucha historia y a la vez mucha proyección futura», sostuvo el académico.

Precisamente, desde la universidad anfitriona, su directora de Cultura, Patrimonio y Extensión, Clemencia González, recalcó la importancia de haber contado con la presencia de Gabriel Salazar para conversar sobre los 50 años del Golpe.

«El valor de haber traído al profesor Salazar, Premio Nacional de Historia 2006, se ve en la participación del público estudiantil que tuvo la charla, es decir, hay una reflexión, muy necesaria en nuestra región, y en particular, en las nuevas generaciones, las que quieren saber qué pasó, quieren comprender el pasado para mirar hacia delante y complementar sus carreras profesionales con una ética diferente», dijo González.

