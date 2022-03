Gaspar Domínguez sobre «tercera vía»: “El plebiscito de salida tiene dos opciones, Apruebo o Rechazo, y en esta recta final no es conducente pensar innovar o modificar esta papeleta»

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domíguez, fue consultado este lunes por la discusión de una «tercera vía» o una posible alternativa de opciones contempladas en el plebiscito de salida, para aprobar o rechazar la nueva Carta Magna.

El tema se impuso en el debate la semana pasada, cuando la Comisión de Venecia – entidad internacional encargada de asesorar a los Estados en materia constitucional- emitió un informe con recomendaciones para el proceso constituyente en Chile, luego de que un grupo de senadores enviase una carta a la instancia manifestando preocupación por algunas normas aprobadas, refiere 24Horas.

Ante esta situación, Domínguez manifestó que “el plebiscito de salida tiene dos opciones, Apruebo o Rechazo, y francamente a mí me parece que en esta recta final no es conducente pensar innovar o modificar esta papeleta. De hecho esta pregunta que se le hizo a la Comisión de Venecia fue explícita, tajante y taxativa en responder que esto era una mala idea, que no lo recomendaban y de que en el caso que se quisiera pensar en alguna modificación esto debía ser conversado ampliamente”, indicó.

La Comisión señaló que las reglas ya las conocen todos los actores jurídicos del país, por lo que “cambiar estas reglas correría el riesgo de trasgredir el principio de seguridad jurídica”.

Vicepresidente de la CC Gaspar Domínguez ante plebiscito de salida:



“Las reglas están claras, el plebiscito de salida tiene dos opciones: Apruebo o Rechazo, no es conducente pensar innovar”

Vía @T13 pic.twitter.com/SxETwiDrqk — El Ciudadano (@El_Ciudadano) March 21, 2022

La Comisión de Venecia señaló que «si se ofrece la posibilidad de una tercera opción, debería ser a través de compromisos políticos de los actores políticos relevantes para llevar a cabo una reforma genuina después del plebiscito».

Cabe recordar que el texto legal debe ser aprobado por la ciudadanía en un plebiscito. Si logra imponerse la opción de Apruebo, el país pasaría a tener una nueva Carta Magna. En caso contrario, se mantendría vigente la proclamada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Ante esta posibilidad Domínguez dijo tener «la certeza y convicción que estamos trabajando para lograr una propuesta de texto que satisfaga la gran necesidad de este país y para que esta propuesta sea aprobada «, refiere 24Horas.

Por otro lado, fue consultado por la prórroga que la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, activará este martes y que permite ampliar el trabajo constituyente de nueve a 12 meses.

Al respecto, Domínguez expresó que “desde el primer momento consideramos que es bueno ocupar los 12 meses y es por eso que la división del trabajo y la organización siempre consideraron los 12 meses”, cita La Tercera.

Señaló que, en el tiempo de trabajo se «re-revisará el cronograma y la propuesta de cronograma para lo que queda hasta el 4 de julio».

“Hemos trabajado en una propuesta de cronograma, hemos transmitido esa propuesta a los diferentes colectivos y las coordinaciones de cada una de las comisiones y hemos recibido las respuestas. En general tenemos amplio consenso de que en los plazos establecidos llegaremos al 4 de julio con una propuesta de texto”, agregó.

Informe de Comisión del Sistema Político rechazado

En el punto de prensa, el vicepresidente de la CC fue consultado por el rechazo al informe de la Comisión de Sistema Político, que fue votado por el Pleno el pasado viernes.

Para Domínguez, el diseño de cronograma que sostiene el órgano redactor, “considera que todos los informes que salgan de las comisiones puedan ser eventualmente rechazados para ser rediscutidos en una segunda oportunidad”, y precisó en que consideran que la relevancia de los temas que se están deliberando “deben permitirnos rediscutir las cuestiones una o dos o tres veces si es necesario”, refiere La Tercera.

«Vemos que lo que pasó era algo esperable, razonable y que nos va a permitir poder seguir trabajando para lograr el amplio y transversal consenso que requieren estas cuestiones”, ya que “incluso no basta con ganar con 93 votos, sino que lo ideal sería que fuese por muchísimo más”.

Tras la votación, el informe fue regresado a la Comisión para que se revise las indicaciones realizadas.