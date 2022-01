Giorgio Jackson adelanta que esta semana se revelarán los nombres de los subsecretarios para el gobierno de Boric

El futuro ministro de la Secretaría General (Segpres) de la Presidencia, Giorgio Jackson, adelantó que durante esta semana se revelarán los nombres de los subsecretarios para el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric.

“Estamos tratando de apurarnos y a eso del miércoles deberían ya estar”, declaró a T13 Radio.

Asimismo, se refirió a la participación de independientes dentro de las subsecretarías.

#EstamosAhí: El futuro ministro Segpres, Giorgio Jackson, se refiere a la designación de los subsecretarios y que ésta se daría a conocer, esperan, el próximo miércoles. — Mediabanco (@mediabanco) January 24, 2022

“Puede que nos llevemos la misma sorpresa que en la nominación del gabinete ministerial, con una alta presencia de independientes”, afirmó Jackson.

«En las subsecretarías tampoco va a haber militantes de la Democracia Cristiana»

Ayer domingo, durante su entrevista en Tolerancia cero (CHV), el mandatario electo ratificó que: «en las subsecretarías tampoco va a haber militantes de la Democracia Cristiana»

«Es algo que nosotros ya hemos dialogado al interior de la coalición y lo comunicamos también a las presidencias de los partidos de la Convergencia Progresista”, dijo.

Boric explicó que la decisión se debe a que si bien “han manifestado un ánimo de colaboración, de oposición constructiva”, también “la mayoría de sus dirigentes” plantearon que “ellos no estaban pensando ser parte del gobierno, lo que me parece muy bien y le da mayor coherencia al gobierno del cual estamos formando parte”, consignó CNN Chile.

#ToleranciaCero | Gabriel Boric: "En las subsecretarias tampoco van haber militantes de la Democracia Cristiana. Es algo que ya hemos dialogado al interior de la coalición".



📺 EN VIVO: — CNN Chile (@CNNChile) January 24, 2022

“No se trata de una señal de desprecio ni mucho menos. Yo he reiterado harto que me gusta mucho más el término ponderar, que moderar”, detalló el mandatario, agregando que “la no inclusión se lee como un desprecio, venimos de proyectos políticos distintos. La DC ha definido una posición de oposición colaborativa, tendrán que ratificarlo en su discusión en las próximas semanas, pero me parece que hay que darle coherencia al Gobierno, no se trata sencillamente de sumarlos a todos”.