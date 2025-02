Giro en caso Narumi: Justicia francesa acoge solicitud de la defensa y anula condena de Nicolás Zepeda

Narumi Kurosaki desapareció el 5 de diciembre de 2016 en Francia y tras una intensa investigación, la justicia francesa apuntó a su ex pareja, Nicolás Zepeda, como el principal sospechoso. A medida que avanzó el caso, una robusta cantidad de evidencia determinó que Zepeda, orquestó la desaparición de Kurosaki. Por esto mismo, recién en 2022, fue encontrado culpable y se encontraba cumpliendo con su condena de 28 años de presidio en el país europeo. Sin embargo, durante este miércoles, el Tribunal de Casación de Francia, anuló la condena de Nicolás Zepeda y ordenó la repetición del juicio.

Originalmente, el fiscal de Besançon, Étienne Manteaux, solicitó la cadena perpetua para el acusado. A pesar de esto, solo fue condenado a 28 años en 2022 y un año después, la justicia francesa ratificó esta decisión. Sin embargo, ahora el Tribunal de Casación aprobó un recurso de la defensa de Nicolás Zepeda que buscaba dejar sin efecto esta condena.

Esta solicitud fue presentada luego de que los abogados del chileno acusaron irregularidades en el proceso. Específicamente, debido a la proyección, durante el juicio, de una presentación PowerPoint, que no fue notificada al equipo de Zepeda. Junto con esto, también denunciaron que la defensa de la víctima realizó una investigación particular. Lo cual no está permitido según el código penal de Francia.

¿Qué pasará ahora?

Esto marca un nuevo hito en el caso, ya que el Tribunal ordenó repetir el juicio en su contra. Es importante aclarar que, a pesar de esta decisión, Nicolás Zepeda deberá seguir cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva. Esta nueva revisión de los antecedentes, tampoco garantiza su inocencia, ya que según el fiscal Manteaux, todas las pruebas apuntan a Zepeda.

Según la tesis que maneja la Fiscalía, Zepeda presentaba un perfil posesivo, controlador y celópata. Esto lo motivó a viajar a Francia para acosar a su expareja, Narumi Kurosaki, quien en ese momento había iniciado una nueva relación. Este perfil psicológico, junto con varios testimonios y evidencias, fueron claves para determinar los motivos del femicidio.

La defensa del acusado insiste en su inocencia, a pesar de que los antecedentes dicen que Zepeda fue la última persona que vio la victima con vida ese día. Además, se logró comprobar que Nicolás Zepeda envió mensajes a familiares y cercanos de Narumi, utilizando su teléfono. Todo esto con el presunto objetivo de distraer la investigación.

Lamentablemente, a pesar de todas las diligencias, aún no se ha logrado determinar el paradero del cuerpo de Narumi Kurosaki.