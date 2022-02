Gobernador de Tarapacá califica como «insuficientes» las medidas anunciadas por el Gobierno ante crisis en el Norte

El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, calificó como «insuficientes» las medidas anunciadas por el Gobierno de Piñera, a través de su ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para hacer frente a la crisis migratoria en el Norte, señalando que le parece «un error» el «no atender la frontera».

«Si bien siempre va a ayudar tener mayor dotación de Carabineros y poder lograr hacer operativos barriales, es importante que estos sean bien focalizados en la región. Para ello, (es necesario que) se coordine con las autoridades locales para saber dónde hay que hacerlos y (además) realizar esfuerzos reales para combatir la delincuencia», declaró Carvajal a Radio ADN.

Sin embargo, respecto a la migración, el gobernador afirmó que las medidas anunciadas le parecen «totalmente insuficientes, me parece un error el no atender la frontera. No es posible que hoy día nos preocupemos de lo que está pasando en Iquique, pero que siga esta situación descontrolada en la frontera, con un ingreso importante de muchas personas que vienen a buscar apoyo, pero otras tantas vienen a delinquir».

Para la autoridad regional, «una de las notas rojas que se lleva este Gobierno es la falta de capacidad de implementar la Ley Migratoria, además de no evaluar una estrategia de integración de las familias que hoy día ingresaron al país».

«Si queremos hacer las cosas en serio, esto se hace con presupuesto y no solamente con 25 Carabineros más que llegan el día de hoy. Nuestras necesidades son cercanas a los 19 mil millones de pesos. Si queremos hablar en serio de combatir la inseguridad que existe en la región, hablemos de recursos para adquirir equipamiento, tecnología», cerró el gobernador.

Recordemos que este martes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajó hasta la región de Tarapacá para mantener una reunión con dirigentes gremiales, esto, tras la paralización de actividades realizada en Iquique en protesta por el aumento de la delincuencia en la ciudad.

En la ocasión, Delgado anunció algunas medidas: «Lo primero que realizaremos, y en esto está el compromiso de ambas policías, es que hoy se completa una dotación reforzada de carabineros. Vienen en vuelo comercial para poder reforzar el trabajo en la región y puntualmente en la comuna de Iquique», dijo el ministro.

Además, el secretario de Estado informó que «se va a realizar un plan de intervención inmediato en aquellos barrios que tengan mayor tasa delictual, es decir, aquellos barrios más conflictivos que los mismos gremios nos han ayudado a identificar».