Gobernador Rodrigo Mundaca denuncia amenazas contra activista Marcela Nieto y pide que responsables sean identificados y sancionados

"La situación en la que ella se encuentra es inadmisible, completamente reprochable, ya me he reunido con las distintas autoridades de esta región, de Investigaciones y Carabineros, a quienes les he representado la situación de Marcela(…), les he dicho que no es posible que haya en la región de Valparaíso mujeres y hombres que, por defender los DDHH ambientales, estén amenazados de muerte y si les comprometa su vida", afirmó el gobernador Mundaca.