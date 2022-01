Gobernadora de Maule sobre acción machista del senador Coloma: «No pretendo victimizarme, pero cuando las mujeres decimos que no a algo, se nos debe respetar”

La gobernadora del Maule, Cristina Bravo, volvió a referirse a la actitud machista que tuvo el senador Juan Antonio Coloma en su contra, durante un acto oficial en las obras del Hospital de Curicó, cuando el senador la obligó a levantar el brazo.

Entrevista en el matinal Contigo en la mañana, de CHV, la autoridad local fue consultada nuevamente por el hecho, y recordó que fue invitada a última hora, debido a que el presidente Sebastián Piñera solo acudió a colocar la placa, acción que la dejó muy molesta.

“Me invitaron a ultima hora y fui porque me interesa saber cuándo empezará a funcionar el hospital que esperamos desde el 2010. Cuando llegamos, nos enteramos que no era una inauguración, sino que Piñera vino sólo a poner una placa que el hospital se construyó en su mandato. Eso me dejó muy molesta, además había pedido recursos para cuatro Cesfam en mi comuna y no lo priorizaron”, comenzó, citado por El Desconcierto.

Durante la entrevista, la gobernadora de Maule señaló que le manifestó su molestia, no obstante, el parlamentario continuaba con la actitud.

En este sentido, indicó sentirse «un poco instrumentalizada» debido a que fue invitada de último momento y el acto de levantar el brazo era estar conforme con la situación «y estaba lejos de estarlo».

“Cuando las mujeres decimos que no, es no (…) Estaban todos los medios de comunicación presentes y si ellos no hubiesen estado, esto no habría sido de comentario nacional. No podemos normalizar este tipo de situaciones. No sabía que decirle a mi hija, a mi mamá. ¿Qué le digo a las jóvenes del Maule tras esto?”, puntualizó.

Violencia/ Senador Coloma es sorprendido forcejeando a la gobernadora de la Región del Maule, Cristina Bravo, obligándola a levantar el brazo durante acto publico de Sebastián Piñera.#Coloma pic.twitter.com/vesL92XWbm — El Ciudadano (@El_Ciudadano) January 7, 2022

“No sé si esto le hubiese pasado a un hombre. No pretendo victimizarme, pero quiero dejar en claro que cuando las mujeres decimos que no a algo, se nos debe respetar”, sentenció la gobernadora, citada por El Desconcierto.

Las imágenes del acto machista de Coloma fueron repudiadas por personalidades de la política, entre ellas, la propia presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien aseveró que es «impresentable la falta de respeto en contra de nuestra gobernadora regional Cristina Bravo. ¡Este tipo de conductas deben ser erradicadas de una vez por todas! ¿Cuándo van a entender algunos que somos simplemente iguales?».

Según el parlamentario, ofreció «la mayor de las disculpas» a Bravo.