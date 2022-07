Gobierno confirma que cotización adicional del 6% no será heredable en la reforma de pensiones

El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, confirmó este miércoles, que el proyecto de Reforma de Pensiones, consideraría un 6% adicional que tendría cargo al empleador, no obstante, este no sería heredable.

El objetivo de esta medida – detalló Larraín – sería incentivar al ahorro colectivo y hacer un sistema viable.

“El componente del 6% tiene otros propósitos, que son los de compartir el riesgo entre generaciones, entre hombre y mujer, y entre personas que están hoy en el mercado del trabajo y aquellos que no están. Por definición, el componente solidario no tiene heredabilidad, pero el componente de capitalización individual sí”, señaló Larraín, en una entrevista al Diario Financiero.

«Creemos que para tener un sistema viable, es necesario complementar la capitalización individual en el 10%, con un 6% solidario de ahorro colectivo”, añadió.

Este componente, explicó; permitirá que mejorar las pensiones actuales para jubilados, así como a aquellos que deseen optar por la jubilación en los próximos 15 años.

“Si creemos que la métrica del sistema de pensiones tiene que ser únicamente la propiedad individual y la heredabilidad, ¿cómo se va a resolver la diferencia entre hombres y mujeres?. Si el sistema funciona sólo sobre la base de propiedad individual y heredabilidad, entonces todos los hombres vamos a ser propietarios de lo que aportamos y vamos a heredar a nuestros descendientes lo que acumulamos al momento de nuestro fallecimiento”, sostuvo la autoridad.

Reforma busca mejorar pensiones para las mujeres

La medida contó con el respaldo del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien señaló que los detalles se darán a conocer el próximo agosto.

En este sentido, el secretario de Estado señaló que la no heredabilidad de los fondos es un mecanismo para incidir en la mejora en las jubilaciones de las mujeres.

Esto, debido a que el actual sistema tiende a perpetuar las menores jubilaciones de ellas en comparación a las de los hombres.

«Lo que tenemos que preguntarnos hoy día, y que es relevante para todos quienes participan de este debate, es cómo se estructura un sistema de pensiones, qué es lo que queremos de un sistema de pensiones y cómo se tiene que estructurar para poder lograr eso. Yo he dicho muchas veces que un sistema de pensiones, en principio, lo que se espera de él es que prevenga el riesgo de pobreza en la vejez en primer lugar; en segundo lugar asegure la mayor continuidad de ingresos posible, una buena tasa de reemplazo; y en tercer lugar que sea capaz de cubrir las contingencias de la vida y compensar las diferencias que se producen por razones distintas a las capacidades de las personas», señaló Marcel, citado por Diario Financiero.

Al respecto, puntualizó que, para poder atender esta diferencia que existe entre hombres y mujeres, es necesario que se cuente con una capitalización individual

«Lo que estamos haciendo es trabajar un sistema que tiene estos distintos componentes, que tiene el componente de esfuerzo, de ahorro individual, de propiedad de las personas ,heredable, etc., y que tiene otros componentes que tienen que ver con la solidaridad, compartir riesgos, etc. Ese es el punto que me parece que está haciendo el subsecretario Larraín», sentenció el secretario de Estado.