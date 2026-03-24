Gobierno de Kast confirma histórica alza de los combustibles: Bencinas subirán $370 por litro y el diésel hasta $580

La guerra en Irán y la situación fiscal de Chile fueron las razones entregadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para justificar la subida, que empezará a regir el jueves 26 de marzo.

Gobierno de Kast confirma histórica alza de los combustibles: Bencinas subirán $370 por litro y el diésel hasta $580
El Ciudadano

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó este lunes 23/3 la anunciada alza en el precio de los combustibles que entrará en vigencia a partir de esta misma semana, en el contexto de los ajustes anunciados por la administración de Kast al Mepco.

A través de una serie de entrevistas con distintos canales de TV nacionales, Quiroz ratificó que la gasolina incrementará su valor unos 370 pesos por litro, mientras que el diésel aumentará entre 570 y 580 pesos por litro.

«Eso es lo que van a subir», afirmó el secretario de Estado, argumentando que la medida se debe al actual escenario internacional marcado por la guerra EEUU-Israel contra Irán, conflicto que ha derivado en un alto aumento en los precios del crudo con los que Chile se «debe alinear», aludiendo también a la situación fiscal del país.

En las mismas entrevistas, Quiroz dio a conocer varias medidas en torno a este tema: el congelamiento de las tarifas de los buses del sistema RED en Santiago y en la locomoción colectiva de regiones; subvención de 100 mil pesos mensuales, por 6 meses, para taxis y colectivos; créditos preferenciales para la adquisición de taxis eléctricos; la baja del precio de la parafina; un programa de seguridad dirigido a los camioneros; y la suspensión de la exención del impuesto específico al combustible -por 6 meses en principio- para el transporte no terrestre.

Mira la entrevista del ministro con la periodista Mónica Rincón (CNN Chile) a continuación:

Seguiremos informando.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

El Ciudadano

Insólito: usuarios critican que mientras Gobierno anuncia alza de bencina, ministro se contradice sobre “reducir buses RED”

Hace 1 día
El Ciudadano

Rincón toma distancia del proyecto del Gobierno por alza de la luz: “vamos a revisar la propuesta”

Hace 1 mes
El Ciudadano

"Las emergencias de las élites no son las emergencias del pueblo": Partió "Sentido Común", nuevo programa de El Ciudadano

Hace 1 semana
El Ciudadano

¿Dónde está la emergencia económica? Chile creció 2,5% en 2025 impulsado por inversión y consumo

Hace 5 días
El Ciudadano

Kast y sus secuaces: Los verdaderos parásitos del Estado

Hace 3 meses
El Ciudadano

Gratuidad en jaque: gobierno de Kast busca limitar el acceso y cobrar el CAE por planilla

Hace 1 semana
El Ciudadano

“Cerco” al corazón político de Bolivia: la mayor central obrera anuncia bloqueo en la sede del Gobierno por el “gasolinazo”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Bolivia al bloqueo: Central Obrera anuncia cortes de rutas contra el “decreto maldito” del Gasolinazo

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Va a afectar la continuidad del Poder Judicial”: presidenta de la Suprema por recorte del 3% ordenado por Kast

Hace 5 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano