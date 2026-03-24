Gobierno de Kast confirma histórica alza de los combustibles: Bencinas subirán $370 por litro y el diésel hasta $580

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó este lunes 23/3 la anunciada alza en el precio de los combustibles que entrará en vigencia a partir de esta misma semana, en el contexto de los ajustes anunciados por la administración de Kast al Mepco.

A través de una serie de entrevistas con distintos canales de TV nacionales, Quiroz ratificó que la gasolina incrementará su valor unos 370 pesos por litro, mientras que el diésel aumentará entre 570 y 580 pesos por litro.

«Eso es lo que van a subir», afirmó el secretario de Estado, argumentando que la medida se debe al actual escenario internacional marcado por la guerra EEUU-Israel contra Irán, conflicto que ha derivado en un alto aumento en los precios del crudo con los que Chile se «debe alinear», aludiendo también a la situación fiscal del país.

En las mismas entrevistas, Quiroz dio a conocer varias medidas en torno a este tema: el congelamiento de las tarifas de los buses del sistema RED en Santiago y en la locomoción colectiva de regiones; subvención de 100 mil pesos mensuales, por 6 meses, para taxis y colectivos; créditos preferenciales para la adquisición de taxis eléctricos; la baja del precio de la parafina; un programa de seguridad dirigido a los camioneros; y la suspensión de la exención del impuesto específico al combustible -por 6 meses en principio- para el transporte no terrestre.

Mira la entrevista del ministro con la periodista Mónica Rincón (CNN Chile) a continuación:

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