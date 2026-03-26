Gobierno de Kast retira proyecto de nueva Ley de Pesca y opta por «reformar» la Ley Longueira

Este jueves 26/3, el gobierno de Kast, a través de la Subsecretaría de Pesca, anunció el retiro del Congreso del proyecto de nueva Ley General de Pesca, «para someterlo a revisión y priorizar reformas a la normativa vigente», es decir, la cuestionada «Ley Longueira».

Según consignaron distintos medios nacionales, la decisión ya fue informada por la Subsecretaría al Consejo Nacional de Pesca.

Desde el Congreso, uno de los primeros en reaccionar fue el diputado Jorge Brito (FA), quien expresó su rechazo a la decisión de Kast: «No permitiremos este golpe a la pesca artesanal y al trabajo de años para terminar con la vergonzosa Ley Longueira», señaló el parlamentario en un video compartido en sus redes sociales.

El diputado Brito recordó que la Ley Longueira «es la mayor vergüenza de la política chilena. Terminó con una diputada y un senador en la cárcel por corrupción, y para tener una ley con legitimidad, justa y restituir el Estado de Derecho, impulsamos la nueva ley con más de 200 audiencias en ocho regiones del país».

Efectivamente, el proyecto retirado por Kast, ingresado en 2024 durante el gobierno de Boric, ya había sido aprobado en general y 11 de sus 12 títulos ya habían sido votados en particular, con más del 60% de los artículos aprobados por unanimidad.

En tanto, en declaraciones a la Radio U. de Chile, Hernán Cortés, presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), señaló que la decisión de Kast «era previsible».

«No nos sorprende, porque es un gobierno proindustrial que viene a blindar los derechos adquiridos a través de una ley corrupta, como es la Ley Longueira. Creemos que esto viene a ser otro desacierto. Se va a comprar un conflicto con los pescadores profesionales que han estado peleando por más de 12 años contra una ley corrupta para tener una ley digna», planteó el dirigente.

Otro que reaccionó de forma crítica a la noticia fue el senador por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez (PC): «Kast se alinea con la gran industria para sacar del Congreso el proyecto de nueva Ley de Pesca. Prefiere cuidar los privilegios de la corrupta Ley Longueira antes que hacer justicia con la pesca artesanal», cuestionó el parlamentario.

Segpres lo confirma. Gobierno de Kast anuncia retiro de la nueva Ley de Pesca donde ya tenemos un 75% de avance en el Congreso.



¡No permitiremos este golpe a la pesca artesanal y al trabajo de años para terminar con la vergonzosa Ley Longueira! pic.twitter.com/noOpQHSpgC — Jorge Brito Diputado (@jorbritoh) March 26, 2026

Kast se alinea con la gran industria para sacar del Congreso el proyecto de nueva Ley de Pesca.



Prefiere cuidar los privilegios de la corrupta Ley Longueira antes que hacer justicia con la pesca artesanal. — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) March 26, 2026

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