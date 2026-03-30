Gobierno de Kast retrocede y decide no aplicar recorte de 3% al Ministerio de Seguridad

"La seguridad no se va a rebajar, el Presidente ha decidido no reducir el presupuesto, y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías", señaló la ministra Trinidad Steinert. Desde la oposición, en tanto, pidieron al gobierno aclarar qué área se va a recortar ahora para suplir este 3% de seguridad que se decidió mantener.

Gobierno de Kast retrocede y decide no aplicar recorte de 3% al Ministerio de Seguridad
El Ciudadano

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció este lunes 30/3 que el Presidente José Antonio Kast decidió dar pie atrás y no aplicar el recorte presupuestario de 3% a dicha cartera ministerial.

«Tenemos una buena noticia, no hay rebaja en lo que es seguridad», informó la secretaria de Estado tras una reunión con el Jefe de Estado.

«La seguridad no se va a rebajar, el Presidente ha decidido no reducir el presupuesto, y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías», señaló la ministra Steinert.

Consultada por las necesidades en las se enfocarán en esta materia, Steinert dijo que «lo que nos preocupa es que ellos tengan más herramientas, por ejemplo, de protección, chalecos antibala, medios tecnológicos. Vamos a establecer un trabajo conjunto con Dipres para poder ir aumentando en cierta forma estas herramientas necesarias», añadió la ministra.

Reacciones

Una vez conocida la noticia, hubo inmediatas reacciones. La excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC) comentó que «después de 7 días el gobierno reconoce su error y da pie atrás a rebaja en el ministerio de seguridad. Es más, ahora le va a inyectar más recursos».

«Una semana y cambio completo de ‘la medida’ en seguridad pública que se conoce hasta ahora», agregó la exministra del Trabajo.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez, afirmó que «con el nivel de improvización del gobierno, las declaraciones de la ministra Steinert, no tranquilizan, preocupan».

«Dado que el monto del recorte no cambia, ¿a dónde se va a traspasar este 3% de seguridad? ¿En qué área el recorte será ahora más grande?», preguntó el sociólogo.

En la misma línea, la diputada Lorena Fries (FA) advirtió que «la seguridad hay que tomársela en serio. El gobierno de José Antonio Kast dijo que era prioridad. Luego anunció recortes. Hoy se arrepienten tras las críticas y la falta de apoyo. Improvisación e incoherencia en un tema que no admite medias tintas».

Seguiremos informando.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

El Ciudadano

Crónica de una revuelta anunciada

Hace 4 días
El Ciudadano

Vocera gabinete de Kast reconoce comunicación prolongada con fiscal que será ministra de Seguridad: “Es extremadamente grave”, señala diputado Manouchehri

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Va a afectar la continuidad del Poder Judicial”: presidenta de la Suprema por recorte del 3% ordenado por Kast

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Gabinete de Kast generó más de 16 mil menciones en redes sociales: La mayoría fueron negativas

Hace 2 meses
El Ciudadano

“En las cenizas de Penco”: Cuestionan anuncios de Kast de rebaja de impuestos a grandes empresarios y recorte a la gratuidad

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Premio al gran capital y recorte al Estado: así parte la ofensiva económica de Kast

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Quiroz y Poduje tienen las atribuciones para reducir la evasión tributaria   

Hace 1 semana
El Ciudadano

“Los chilenos votaron pensando que la seguridad sería prioridad”: Fuertes críticas por recorte del Gobierno de 72 mil millones en Seguridad

Hace 2 días
El Ciudadano

Colegio de Profesores por recortes de Kast: "En educación pueden tener un impacto negativo en un sector que ya está aproblemado"

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano