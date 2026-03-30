Gobierno de Kast retrocede y decide no aplicar recorte de 3% al Ministerio de Seguridad

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció este lunes 30/3 que el Presidente José Antonio Kast decidió dar pie atrás y no aplicar el recorte presupuestario de 3% a dicha cartera ministerial.

«Tenemos una buena noticia, no hay rebaja en lo que es seguridad», informó la secretaria de Estado tras una reunión con el Jefe de Estado.

«La seguridad no se va a rebajar, el Presidente ha decidido no reducir el presupuesto, y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías», señaló la ministra Steinert.

Consultada por las necesidades en las se enfocarán en esta materia, Steinert dijo que «lo que nos preocupa es que ellos tengan más herramientas, por ejemplo, de protección, chalecos antibala, medios tecnológicos. Vamos a establecer un trabajo conjunto con Dipres para poder ir aumentando en cierta forma estas herramientas necesarias», añadió la ministra.

Reacciones

Una vez conocida la noticia, hubo inmediatas reacciones. La excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC) comentó que «después de 7 días el gobierno reconoce su error y da pie atrás a rebaja en el ministerio de seguridad. Es más, ahora le va a inyectar más recursos».

«Una semana y cambio completo de ‘la medida’ en seguridad pública que se conoce hasta ahora», agregó la exministra del Trabajo.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez, afirmó que «con el nivel de improvización del gobierno, las declaraciones de la ministra Steinert, no tranquilizan, preocupan».

«Dado que el monto del recorte no cambia, ¿a dónde se va a traspasar este 3% de seguridad? ¿En qué área el recorte será ahora más grande?», preguntó el sociólogo.

En la misma línea, la diputada Lorena Fries (FA) advirtió que «la seguridad hay que tomársela en serio. El gobierno de José Antonio Kast dijo que era prioridad. Luego anunció recortes. Hoy se arrepienten tras las críticas y la falta de apoyo. Improvisación e incoherencia en un tema que no admite medias tintas».

Después de 7 días el gobierno reconoce su error y da pie atrás a rebaja en el ministerio de seguridad.



Es más, ahora le va a inyectar recursos adicionales.



Una semana y cambio completo el relato de “la medida” en seguridad pública q se conoce hasta ahora. — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) March 30, 2026

Con el nivel de improvización del gogbierno, las declaraciones de la ministra Steinert, no tranquilizan, preocupan. Dado que el monto del recorte no cambia, ¿a dónde se va a traspasar este 3% de seguridad? ¿En qué área el recorte será ahora más grande?



Se ha dicho muchas veces:… https://t.co/mZmAezTByS — Simón Ramírez (@Simon_Ramirez) March 30, 2026

La seguridad hay que tomársela en serio. El gobierno de José Antonio Kast dijo que era prioridad. Luego anunció recortes. Hoy se arrepienten tras las críticas y la falta de apoyo. Improvisación e incoherencia en un tema que no admite medias tintas. — Lorena Fries (@lorenafriesm) March 30, 2026

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