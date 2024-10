Gobierno de Milei acusa a estudiantes de impulsar una “revuelta al estilo chileno” en conflicto con universidades

Mientras los estudiantes y docentes protestan a lo largo de toda Argentina con casi un centenar de tomas pacíficas, huelgas, asambleas y clases públicas para reclamar mayores recursos y mejores salarios, el gobierno del presidente Javier Milei responde acusando a los jóvenes de impulsar una “revuelta al estilo chileno”.

“No voy a ceder”, dijo el presidente ultraderechista con respecto a su veto a la ley de financiamiento universitario, basado en su defensa del superávit fiscal y reiteró sus ataques contra los supuestos “delincuentes” de las casas de estudios.

“Todos estos que están haciendo las tomas, ¿están a favor que se utilicen las universidades políticamente para robar?”, dijo en una entrevista con el canal La Nación +.

Según el denominado «libertario», las protestas buscan defender “los curros de los delincuentes” que estarían en las casas de estudios.

Bullrich acusa a estudiantes de impulsar una «revuelta al estilo chileno»

Sin embargo, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue más allá y acusó a los universitarios de “generar una revuelta y tratar de desestabilizar” al Gobierno.

“Ellos quieren generar una revuelta al modelo chileno, cuando rompieron y destruyeron todo. Nosotros regulamos las decisiones de acuerdo a los objetivos y si quieren molestar a la gente, porque a mí no me molestan, y quieren hacernos generar un enfrentamiento, no lo van a lograr”, dijo Bullrich contra los estudiantes en declaraciones ofrecidas a Radio Mitre.

Patricia Bullrich denunció que los estudiantes llevarán bombas molotov a las universidades para desestabilizar al Gobierno de Milei.

“Tenemos en claro que ellos atrás de esto van a ir con molotovs, van a ir con una cantidad de cosas a propósito, para intentar ir in crescendo… Y nosotros no vamos a permitirlo porque no somos tontos, sabemos cuál es su objetivo”, acusó, citada por Página 12.

“Sabemos qué buscan. Lo que están buscando es algo muy pesado. Ellos tienen en la cabeza el modelo chileno, que fue el descontrol total a partir de un grupo de estudiantes, con revueltas, con muertos”, remarcó la funcionaria.

Sin embargo, hasta la fecham las tomas, clases públicas, asambleas y marchas, en reclamo de mayor presupuesto para las universidades y recomposición salarial para sus trabajadores, se han llevado a cabo de manera totalmente pacífica y el único hecho de violencia que se generó lo provocaron militantes libertarios cuando tiraron gas pimienta para intentar suspender una asamblea que se realizaba en la Universidad Nacional de Quilmes.

Las declaraciones de Bullrich van en línea con el discurso que viene impulsando el gobierno de Milei. Días atrás el jefe de Gabinete Guillermo Francos responsabilizó a las tomas de los 70 por la represión que se desató durante la última dictadura militar.

«En la década del ’70 también se tomaban universidades. Se tomaban universidades y después se generaba un movimiento que utilizaba la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión», manifestó el funcionario estableciendo una relación causa efecto, consignó C5N.com.

«Los discursos de violencia traen más violencia»

Por su parte, Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, advirtió sobre los «discursos de violencia» desde el Gobierno hacia el movimiento estudiantil.

«El movimiento estudiantil es pacífico, es revoltoso para pedir cosas pero es pacífico de todas las agrupaciones y hay que llamar a la cordura porque el discurso presidencial genera cultura en nuestros jóvenes y el tema está escalando a una manera que ojalá no tengamos que lamentar absolutamente nada», detalló.

Moriñigo enfatizó que «los discursos de violencia traen más violencia».