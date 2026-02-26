Gobierno desmiente a La Tercera y señala que Ministerio de Defensa no ha ingresado ninguna solicitud de concesión marítima para el cable submarino

Siguiendo con la polémica generada en torno al proyecto de cable submarino que conectaría Chile con China, el gobierno -a través de una nota oficial- desmintió una información publicada por el diario La Tercera, donde se señalaba que el Ministerio de Defensa había ingresado una solicitud de concesión marítima en el marco de esta iniciativa.

«Ministerio de Defensa tramitó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para China Mobile por cable submarino», señala el titular de la noticia publicada por el citado medio, y que tuvo un inmediato desmentido por parte de La Moneda.

«Es falso señalar que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ‘ingresó una solicitud formal’ para la entrega de una concesión marítima. La Subsecretaría jamás ingresó una solicitud», señala la respuesta del gobierno.

Seguidamente, desde el Ejecutivo explicaron que «el pasado 17 de febrero, la empresa CMI Chile SpA ingresó por vía digital una solicitud de concesión marítima ante la subsecretaría. La presentación de dicha solicitud obliga a la subsecretaría a comenzar un proceso de revisión de admisibilidad, de acuerdo con los procedimientos y normativas vigentes».

«Es decir», añade la nota oficial, «la solicitud ni siquiera ha sido declarada admisible».

«Insistimos, fue la empresa la que efectuó este trámite de manera autónoma, a través de una plataforma digital dispuesta para ello. La subsecretaría recibe y analiza las solicitudes, no las ingresa», indicaron desde el gobierno central.

Finalmente, el comunicado destaca que «también es erróneo insinuar que el proceso de tramitación ya concluyó. Como se ha señalado públicamente, las evaluaciones en torno a este proyecto están en sus etapas iniciales».

Esta información de La Tercera es falsa. El Ministerio de Defensa no ha tramitado la solicitud del cable submarino. Lo único acontecido es el simple ingreso de un proyecto a la plataforma de solicitudes. Colegas, eso no es "tramitar" pic.twitter.com/ywczl039ql — Yasna Lewin Ruiz (@yasnalewin) February 26, 2026

Foto de Portada: Ministra de Defensa, Adriana Delpiano (archivo).