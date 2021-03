Gobierno evalúa incorporar a trabajadores jubilados e internos de carreras afines para enfrentar falta de personal

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que sostuvo este jueves una reunión con el presidente Sebastián Piñera, donde conversaron sobre las opciones para reemplazar e incorporar nuevos funcionarios a la red asistencial, preocupados por el aumento en las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ocupadas en el país y la fatiga del personal médico, recoge El Mostrador.

Entre las posibles soluciones que abordaron está la opción de “contratar o llamar a trabajar, obviamente con un sueldo, a los funcionarios de cualquier ámbito de la salud que ya estén jubilados o que hayan recibido incentivo al retiro, y les pido ayuda a los médicos artículo 44″, dijo Paris.

“Ayer leí que la Federación de alumnos de la Universidad de Los Andes también quiere aportar y ha emitido un comunicado dirigido a todos los centros de alumnos, para que los internos de medicina y de otras carreras de salud puedan también colaborar y ser contratados, porque podemos hacer ese esfuerzo. Así que estamos buscando todas las posibilidades”, anunció el secretario de Estado.

Foto: web/referencial.

Por segundo día consecutivo, Minsal reportó más de 6 mil nuevos contagios y una positividad de 8,84 % a nivel nacional en las últimas 24 horas. Actualmente, 36.433 pacientes se encuentran en etapa activa del virus, mientras que 2.193 personas se encuentran hospitalizadas en UCI; de ellas, 1.907 están con apoyo de ventilación mecánica.

Respecto a las camas críticas, la Red Integrada de Salud confirmó la existencia de 201 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera. Por otra parte, el número de Residencias Sanitarias disponibles es de 174 con 12.775 cupos.

Los cuestionamientos del Colegio Médico

Durante la jornada, la doctora Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, señaló en una conversación con los panelistas del podcast La Cosa Nostra, que lleva casi un año en la Mesa Social del Gobierno y en ella hace muchas propuestas, pero las únicas veces que la escuchan “es cuando hace declaraciones más altisonantes”, y agregó que “no funciona esa Mesa Social para llegar a acuerdos, no es una instancia que tenga poder, no corta nada, es una cuestión a la que yo voy, pero me sirve como denuncia”.

Según Siches, lo de las responsabilidades políticas no puede quedar en nada, porque “hay definiciones que no son livianitas. O sea, estamos hablando de que vamos a llegar a 30 mil muertos este mes. Entonces, hay definiciones que cuestan vidas y yo creo que no se las han tomado tan en serio“.

La presidenta del Colmed sostuvo que ningún Gobierno había tratado tan mal al gremio, “y en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes… ¿Tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? ¡Jamás vamos a hacer un paro! ¿Por qué? Porque el paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, son del pueblo, son pobres, y ahí sí que yo tengo una raya cruzada en que es imposible… Son lo peor”.

Fuentes: El Mostrador/Minsal.