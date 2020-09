Gobierno excluye del criticado plan “Fondéate en casa” a comunas en paso uno del desconfinamiento

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio (UDI), anunció este domingo que se excluirá del criticado plan «Fondéate en casa» -permiso que permite la reunión con cierto número de personas en Fiestas Patrias- a las comunas que estén en la Fase 1 del plan Paso a Paso.

«El permiso especial para los días 18, 19 y 20 de septiembre, va a excluir a las comunas que estén en Paso 1 o en cuarentena», afirmó el vocero en el balance sobre el avance del COVID-19 en el país.

El plan consiste en un permiso especial de seis horas para el fin de semana de Fiestas Patrias, con reuniones de un máximo de cinco personas en espacios cerrados (adicionales a los que habitan en el lugar) y 10 personas en un espacio abierto.

"El permiso especial para los días 18, 19 y 20 de septiembre, va a excluir a las comunas que estén en Paso 1 o en cuarentena"



Ministro @jaimebellolio pic.twitter.com/c9zSRo0QKY — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 6, 2020

Bellolio indicó que la preocupación pasa especialmente por 15 comunas que llevan menos de 20 días en cuarentena y, por tanto, dijo, «reafirmamos la importancia del plan ‘Fondéate en tu casa’, que es una celebración con nuestro círculo más íntimo, en que debemos cuidarlos».

Recalcó que se analizaron las diferentes solicitudes de autoridades de comunas en cuarentena que no estaban convencidos con la medida.

Indicó que se mantendrán las otras medidas anunciadas para las Fiestas Patrias, como la prohibición de la realización de fondas, el establecimiento de cordones sanitarios y el adelantamiento del toque de queda.

Además, todas aquellas comunas que estén en el paso 2, 3, 4 y 5, van a tener que pedir un permiso especial, a través de la Comisaría Virtual, que implica un máximo de cinco personas al interior del hogar, adicionales a las que habitan al interior del hogar y diez personas como máximo en total si es que están en un espacio público.

Consultado por si fue un error no considerar desde un inicio una medida distinta para las comunas en cuarentena, Bellolio expresó que «somos de los que creemos que la política moderna es la política que escucha, es la política que permite sintonizar con las personas y donde las urgencias y los dolores de las personas son las urgencias del Gobierno. Ustedes han sido testigos que el plan ‘Paso a Paso’ ha significado modificaciones a medida que los datos van cambiando».

Asimismo, el titular de la Segegob pidió a «las personas que nos ayuden. Porque si bien tendremos una fiscalización reforzada esos días, esto es imposible sin la ayuda de las personas. Si queremos salir juntos de la pandemia, debemos hacerlo con consciencia».

Varios especialistas en salud han advertido que no hay motivos «razonables» para relajar las medidas sanitarias en medio de las Fiestas Patrias.

«El coronavirus no se va a tomar vacaciones, no se va a ir a celebrar el 18, no se va a tomar el fin de semana para descansar», afirmó Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río a Radio Cooperativa.

«La situación en varias regiones del país es muy crítica. Yo creo que hubiera sido más adecuado un mensaje más claro y decir: ‘Mira esto es muy doloroso, todos queremos celebrar el dieciocho’ -yo me incluyo, estoy agotado de la pandemia-, pero, desgraciadamente, estamos viviendo una situación muy crítica que no es un algo que se vive todos los años; esto se vive una vez cada 100 años», señaló.

Claudia Cortés, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología coincidió y criticó que desde La Moneda “están homologando una situación para todo Chile, cuando no todo Chile está en las mismas condiciones”, dijo a T13 Radio.

Para Cortés, “levantar una restricción es complejo, porque no vamos a tener una segunda ola: será un tsunami porque no estamos epidemiológicamente preparados para una apertura de este tipo”.

Casos de COVID-19

En su último reporte, el Ministerio de Salud (Minsal) registró 2.077 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.364 corresponden a personas sintomáticas y 631 no presentan síntomas.

Con esto, el total de contagiados por coronavirus en Chile desde el inicio de la pandemia, ascendió a los 422.510 pacientes, teniendo al país aún como el undécimo más azotado por la pandemia.

Subsec @arturozunigaj : Balance diario #COVID_19

🔹 2.077 casos nuevos

🔹 1.364 casos con síntomas

🔹 631 casos asintomáticos

🔹 82 no notificados

🔹 422.510 casos totales

🔹 16.519 activos

🔹 394.300 recuperados

🔹 41 fallecidos inscritos (11.592 en total) pic.twitter.com/ooFd5nZJwM — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 6, 2020

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas se registraron 41 fallecidos por causas asociadas al COVID-19.

909 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 679 están con apoyo de ventilación mecánica y 110 se encuentran en estado crítico de salud.

Con información de El Mostrador y Cooperativa:

Sigue leyendo:

--