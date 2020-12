Gobierno ingresa proyecto que limita cambio de fondos en las AFP

El Gobierno de Sebastián Piñera presentó un proyecto que busca limitar los traspasos entre multifondos de la AFP.

Según el Ministerio de Hacienda, el proyecto se generó luego de que en octubre se registrara la cifra más alta de este tipo de trámites desde la creación de los fondos, en 2002, y tiene “La iniciativa surge en el contexto de masivas solicitudes de traspasos entre los distintos tipos de fondos de pensiones, lo cual se ha acentuado durante el año 2020. Cada uno de estos cambios masivos ha generado flujos de operaciones cercanos a los US$5.000 millones, con el consecuente impacto en el tipo de cambio y en el precio de activos”, explicó la cartera en un comunicado de prensa.

En concreto, la iniciativa tiene como finalidad evitar pérdidas que se reflejen en una disminución de las pensiones y proteger la estabilidad del mercado financiero.

Para ello, la Superintendencia de Pensiones (SP) deberá establecer los procedimientos y plazos de las transferencias entre tipos de fondos. El plazo no podrá ser superior a 30 días corridos contados desde que el organismo reciba la solicitud.

El proyecto plantea que la SP permitirá que los afiliados puedan realizar hasta dos traspasos de fondos en un año calendario, entre cualquier tipo de fondo; o sólo traspasos entre fondos adyacentes-por ejemplo del A al B- todas las veces que el afiliado lo solicite.

Hacienda indicó que las limitaciones no se aplicarán a la cuenta de ahorro voluntario, cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos, ni respecto a los afiliados al momento de pensionarse, quienes solo podrán optar sin restricción por los fondos C, D y E.

Además, informó que las solicitudes de traspaso realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley se regirán por la normativa vigente a la fecha de la solicitud.

“Avanzar hacia una mejor regulación de cambios en los fondos de pensiones está en línea con las recomendaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central de Chile, y la Comisión para el Mercado Financiero, además de organismos internacionales como la OCDE. Esperamos llegar a acuerdo en el Congreso en esta materia, en la cual existe una visión compartida”, dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

¿Dónde queda la libertad de los cotizantes?

Desde Felices y Forrados advirtieron que el proyecto de ley que ingresó el Gobierno al Congreso limitará los cambios de fondo, y cuestionaron que el principio de la libertad de los cotizantes desaparece.

#NoAlCorralitoDePiñera



El ministro Briones (Ex Director de AFP CAPITAL)



Quiere restringir la libertad a los chilenos de poder cambiarse de fondo.



Increíble como desaparece el concepto de libertad a un gobierno supuestamente de derecha.



El bolsillo antes que los principios. pic.twitter.com/EpXQfKT6OP December 16, 2020

Recordaron que el comunicado del Ministerio de Hacienda, se produce luego de que esta iniciativa no fuera incluida dentro del proyecto para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados, que actualmente se encuentra en su tercer trámite legislativo en el Senado.

A inicios de diciembre, Briones declaró a Emol que el Gobierno insistiría con este proyecto luego de que en octubre el Ejecutivo tuviera que retirar una indicación que buscaba el mismo objetivo.

“Acá no hay argumento alguno para no legislar, no regular (…). Nosotros vamos a volver al Congreso y espero que en esta ocasión nos vaya bien”, dijo tras remarcar que “nosotros hemos hechos varios esfuerzos por ir ordenando esto, es evidente que es un mercado que requiere regulación en muchas dimensiones”.