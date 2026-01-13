Gobierno ingresó proyecto de negociación ramal con suma urgencia: «Para saldar una deuda con el mundo del trabajo»

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó este lunes al Congreso el proyecto de ley que establece la negociación colectiva ramal o sectorial, otorgándole el máximo grado de “suma urgencia” para su tramitación. La medida permitirá a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, sesionar en horas especiales para acelerar el debate.

La iniciativa busca reformar el Código del Trabajo para introducir un “modelo de negociación colectiva multinivel coordinado”.

Desde La Moneda señalan que este diseño estructurará el sistema en tres niveles con distintos objetivos y funciones complementarias, ampliando significativamente la cobertura del derecho a negociar colectivamente más allá del ámbito de la empresa individual.

El proyecto —según el Ministero del Trabajo y previsión Social—permitirá que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico acuerden estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral.

También posibilitará abordar aspectos como salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos de la transición del mercado del trabajo, reglas de implementación de los distintos convenios, entre otras.

A la par busca ampliar la cobertura del derecho a negociar colectivamente a los trabajadores y empresas de un sector o subsector de actividad económica.

Presentamos al Congreso Nacional el proyecto de Negociación Colectiva Multinivel 📣



La iniciativa busca reconfigurar sustancialmente el sistema de relaciones laborales en Chile. Su objetivo primordial es transitar desde un esquema de negociación atomizado hacia un modelo de…

Negociación ramal: Un modelo de tres niveles

El proyecto detalla un modelo de negociación colectiva multinivel coordinado, que cuenta con un diseño institucional que estructura el sistema en tres niveles con distintos objetivos y funciones complementarias.

Nivel Sectorial: Su objetivo es establecer regulaciones generales y estándares mínimos aplicables a un sector o subsector económico completo (como el retail, la minería o la construcción), con efecto erga omnes (para todos los trabajadores y empresas del rubro).

Nivel Intermedio (Acuerdos Marco): Está pensado para regular condiciones en contextos específicos, como cadenas de valor, grandes proyectos de inversión o faenas particulares. Este nivel permitirá, por ejemplo, “coordinar obligaciones recíprocas entre empresas principales y contratistas en materias tales como salud y seguridad, condiciones laborales comunes o compromisos recíprocos entre empresas vinculadas”.

Nivel de Empresa: Se mantiene y respeta la negociación colectiva al interior de cada compañía para fijar condiciones laborales específicas según su realidad.

Para operar este sistema, se crearán Consejos Sectoriales Laborales y Comisiones Subsectoriales, espacios de diálogo paritarios integrados por representantes de las confederaciones sindicales y gremiales empresariales “más representativas”.

La representatividad se determinará con un “criterio proporcional basado en datos objetivos de afiliación y contratación”, sustentado por un sistema de registro electrónico centralizado gestionado por la Dirección del Trabajo y con un registro de igual naturaleza en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

El proyecto ingresado por el Gobierno también tienen como objetivo impulsar la participación efectiva en particular de los gremios empresariales y contempla mecanismos que vinculan el acceso a beneficios estatales, «toda vez se busca dar cumplimiento al rol del Estado de promover, a través de sus políticas públicas, el pleno ejercicio del derecho a negociar colectivo».

Adicionalmente, introduce una modificación en la Ley 20.241 sobre Incentivo Tributario a la Inversión en Investigación y Desarrollo, con la finalidad de permitir que las empresas que formen parte de un sector o subsector con un acuerdo colectivo vigente puedan acceder a un crédito tributario cuyo tope máximo es incrementado, elevándolo de 15.000 a 45.000 UTM.

“Con esto, se busca que la negociación multinivel no solo regule condiciones laborales, sino que se convierta en un incentivo directo para que las empresas inviertan en innovación y tecnología, fortaleciendo su competitividad sistémica”, señalaron desde la Presidencia.

«Un paso para saldar una deuda con el mundo del trabajo»

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, señaló que “con este proyecto de ley damos un paso para saldar una deuda con el mundo del trabajo y fortalecer el diálogo social en Chile”.

Destacó que “la negociación colectiva multinivel reconoce que los sectores productivos saben mejor de sus propios desafíos y les entrega mayor autonomía para acordar mejores salarios, condiciones laborales y productividad”.

El secretario de Estado señaló que esta es una herramienta fundamental para enfrentar los cambios tecnológicos, demográficos y productivos que vive el país.

«Mientras haya más diálogo social, también existirá más democracia y mejor desarrollo para Chile», subrayó.

En la misma línea, el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, planteó que “avanzar en negociación colectiva es fortalecer el diálogo, fomentando un ambiente de colaboración y entendimiento mutuo, facilitando la resolución de conflictos y la implementación efectiva de acuerdos, tanto en materia salarial y de condiciones de trabajo como respecto de los desafíos de organización efectiva del trabajo para mejorar la productividad, la resiliencia de la economía y el empleo”.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), su presidente José Manuel Díaz valoró el ingreso del proyecto y afirmó que “la democracia comienza a pagar una deuda histórica que tenía con el movimiento sindical”, subrayando que la negociación ramal “era algo pendiente por más de 30 años”.

“Desde el mundo sindical, siempre vamos a mantener nuestro rol y nuestra función, siendo contraparte con todos los gobiernos, con los empresarios, con el parlamento, con la sociedad civil y también con los partidos políticos. Y por tanto somos promotores de avanzar en trabajo decente y defender a cabalidad todo lo que hemos logrado hasta hoy”, enfatizó.