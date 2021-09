Gobierno no descarta acudir al Tribunal Constitucional en caso de aprobarse el «cuarto retiro»

Ante la tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara del proyecto que autoriza un cuarto retiro de los fondos previsionales, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó que el Gobierno está concentrando sus esfuerzos en convencer a los parlamentarios de su sector a rechazar la iniciativa, no descartando, ante una eventual aprobación, acudir al Tribunal Constitucional (TC).



“La postura del Gobierno con respecto al cuarto retiro y también con los retiros anteriores no ha variado, para el Gobierno no va a ser una buena política nunca el dejar con cada retiro a millones de personas con saldo cero o con saldos muy bajos”, señaló Delgado.

“El Gobierno hoy día está concentrado en hacer los esfuerzos para seguir convenciendo a parlamentarios de que justamente la mejor política es cuidar las pensiones de las personas, la mejor política es seguir con la política de transferencias, sobre todo ligado a la reactivación de empleos, estamos en un momento sanitario el cual lo permite”, agregó el ministro desde La Moneda.

En ese sentido, indicó que “cuando exista un texto y una aprobación o rechazo de parte de la Cámara de Diputados inicialmente, el Gobierno evaluará todas las acciones e ir al Tribunal Constitucional es una de las opciones, pero tendrá que verse en su mérito y con el análisis correspondiente a cómo se desarrolle esa votación”.