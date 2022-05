Gobierno pondrá urgencia a «Ley Tamara» para endurecer penas a delitos cometidos contra los niños y niñas

La ministra de Interior, Izkia Siches, anunció este martes de que el Gobierno pondrá como carácter de urgencia la Ley Tamara, que tiene como fin endurecer las penas a delitos cometidos contra menores de edad.

La información la brindó la propia ministra de Interior, tras participar en la Comisión de Seguridad del Senado.

«El Ejecutivo ha resuelto apoyar la urgencia de este proyecto. Estamos a la espera de las indicaciones de la Defensoría Penal Pública como también del Ministerio Público para también nosotros presentar indicaciones», expresó Siches, citada por 24Horas.

La llamada Ley Tamara, es una iniciativa que busca modificarla actual normativa y endurecer las sanciones por el delito de robo con homicidio contra infantes, adultos mayores o personas en situación de discapacidad.

El nombre responde a Tamara Moya, una niña de solo cinco años que fue brutalmente asesinada durante una encerrona en la comuna de Huechuraba.

Se espera que este miércoles se ponga en tabla de la Comisión de Constitución del Senado.

Hace unos días, Camila, la madre de Tamara, había hecho un llamado el Gobierno y al propio Presidente Gabriel Boric que avanzaran en el proyecto de ley.

«Presidente, yo hablé con Piñera, tuve la oportunidad de hablar con él el año pasado porque queríamos que la Ley Tamara fuera promulgada por Piñera, porque sabíamos que los parlamentarios al menos en ese momento empatizaban con nosotros y estaban haciendo todo rápido, pero con estos nuevos parlamentarios nosotros no entendemos por qué se demora, por favor ponga el proyecto de Ley Tamara en discusión inmediata ahora, no hay que esperar más. Si usted dice que le importan los niños, los jóvenes, la tercera edad y su pueblo, ponga la Ley Tamara en discusión inmediata, a mí no me va a causar ningún beneficio, yo ya no tengo hijos, yo perdí la única que tenía, pero cuántos niños hay que están siendo vulnerados», expresó la madre de la menor de edad, citada por MegaNoticias.

El pasado viernes, por su parte, Siches sostuvo una reunión con familiares de víctimas de crímenes y violencia.

En la instancia estuvieron presentes los padres de Tamara Moya, además del actor Cristián de la Fuente y la actriz Angélica Castro.

Creación de un nuevo Ministerio de Seguridad

Durante su participación en la Comisión, la ministra de Interior presentó una agenda en materia de seguridad, que consistente en cuatro puntos «que permita tener más y mejores herramientas para el fortalecimiento y la paz de nuestros barrios».

Entre estos puntos destaca la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad, así como la presentación de nuevo proyecto de ley de reforma al sistema de inteligencia.

“El presidente quiere cuidar y profundizar la democracia, y eso se hace garantizando derechos para que las personas vivan con dignidad. Protegerla y profundizarla también requiere garantizar seguridad. El crimen organizado es una amenaza de la democracia”, expresó Siches, citada por El Dinamo.

Por otra parte, Siches planteó que, desde el Gobierno, “queremos avanzar en la ley de fortalecimiento de armas de fuego, en los proyectos relativos a la persecución del narcotráfico y nuestra idea es poder presentar estas indicaciones la próxima semana”.

Esto, luego de la balacera registrada el pasado domingo en el Barrio Meiggs, donde fueron heridas cuatro personas, entre ellas una periodista que se encuentra en estado grave de salud.