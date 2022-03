Gobierno prevé inyección «importante de recursos» al Mepco, ante alza en precios de combustibles

"Los recursos para que funcione el Mepco se han ido agotando, y lo que vamos a hacer nosotros es agregar más recursos para que funcione este mecanismo. Porque si eso no ocurriera, la ley del Mepco obligaría no solamente a que no pudiéramos amortiguar las alzas de precios, sino que tendríamos que empezar a subir más aún los precios de los combustibles", indicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.