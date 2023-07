Gobierno quitó suma urgencia a tramitación del proyecto de reforma al sistema de pensiones para «dar espacio a un acuerdo político amplio»

El Gobierno decidió este lunes quitarle la suma urgencia a la discusión del proyecto que reforma el sistema previsional.

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social dio a conocer un comunicado en que señaló que el Ejecutivo “decidió no renovar, transitoriamente, la suma urgencia en la discusión del proyecto“.

Dicha decisión se tomó “en atención al diálogo que ha mostrado parte importante de la oposición, como Renovación Nacional y Evópoli, entre otros partidos políticos”.

“La determinación tiene el objetivo de dar espacio a un acuerdo político amplio, en el contexto del desarrollo de la mesa técnica a la que ha convocado el Gobierno y en la que participan parlamentarios y partidos a través de sus técnicos”, señala el texto.

Desde la cartera del Trabajo explicaron que “la calificación de urgencia actual tiene vigencia hasta el jueves 27 de julio” y que la nueva urgencia del proyecto “se evaluará en las siguientes semanas“.

No obstante, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados continuará este martes, según su tabla, con la “discusión del proyecto de ley Karin, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral (Boletín 15093-13)”.

UDI exige renuncia de Jackson para participar en mesa por reforma previsional

Más temprano, desde La Moneda criticaron la postura de la UDI de bajarse de la mesa de diálogo por la reforma previsional, condicionando su participación a la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

En este sentido, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, afirmó que supeditar el debate de pensiones «es tener en desorden las prioridades».

«Creo que supeditar el debate de pensiones, a la salida de un ministro, tratándose de una facultad exclusivamente de carácter presidencial, es tener en desorden las prioridades», expresó Jara en una entrevista a CNN Chile.

Al respecto, destacó la postura tomada por los otros partidos políticos, no obstante, aboga por un acuerdo en este tema, debido a que esto afecta a toda la población chilena.

«Hemos visto un ánimo constructivo en el debate en los demás partidos políticos, pero sería bueno que se estuvieran porque el pacto previsional no es del gobierno, ni de la oposición es de Chile», recalcó.

La secretaria de Estado comentó que lo que se busca hacer con esta reforma es «beneficiar a los afiliados».

De igual forma, indicó que el punto principal de este problema es que «las AFP, que tienen un enorme poder económico, que le han servido a integrantes del sector privado y a todos lo que acumulan riquezas de la economía chilena, porque a los jubilados lo único que han hecho es darle pensiones de hambre».

Cabe recordar que en su segunda Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric exigió al Congreso celeridad para debatir y aprobar la reforma de pensiones.

Indicó que es necesario que se mejore, este año, las jubilaciones a todos los chilenos.

«Tenemos el deber de mejorar todas las jubilaciones de los chilenos. Hoy, no mañana, no en 10 años más», recalcó el mandatario al tiempo que manifestó que se aprobó a inicios una Ley Corta para ampliar las PGU a más de 60.000 chilenos «pero todo Chile sabe que no es suficiente».

«Tenemos que ponernos de acuerdo y sacar la reforma de pensiones, el gobierno, está disponible para saber cuáles son las mejores herramientas, lo importante es la gente no es nosotros, nuestros compatriotas no tolerarán un nuevo fracaso en esta material», afirmó el Mandatario.

