Gobierno sobre acusaciones contra Piñera de orquestar paro de camioneros de 2020: “No podemos hacernos cargo de rumores de pasillo»

Este miércoles causaron indignación las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, en las que acusó que el presidente Sebastián Piñera le pidió a los camioneros iniciar el paro nacional de 2020 para apurar leyes.

El cabecilla de la CNDC señaló que «en el paro del 2020 nosotros no adherimos. Ese paro, para que sepa usted, por palabras de el presidente de ellos (Sergio Pérez) se lo pidió el Gobierno (Sebastián Piñera) para que hubiera la ley Juan Barrios, la ley de armas y todas las leyes que todavía no salen. Y al final en ese paro el control lo tomaron los choferes. Pero eso es parte de la historia».

La ley Juan Barrios modifica el Código Penal para fortalecer las sanciones por el delito de incendio, incluyendo a los vehículos motorizados con personas en su interior que sufran ataque incendiario. Además, crea una nueva agravante para quienes incurran en el ilícito. La iniciativa incorpora nuevas penas que llegan hasta presidio perpetuo.

Al ser consultado por estas declaraciones, el subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pávez, señaló que, por lo menos hasta donde tiene conocimiento la Segpres, esta información no sería así.

«No que yo sepa, no, no ha sido necesario. Nosotros aprobamos Juan Barrios después de un trámite larguísimo. Estamos aprobando hoy la ley de control de armas. Yo mismo participé en la última comisión mixta, con el presidente Álvaro Elizalde, donde llegamos a los acuerdos finales», señaló el subsecretario.

«Nosotros estamos impulsando hace mucho tiempo toda la agenda de seguridad. No ha sido necesario ninguna movilización. Los puntos están hechos, en su momento los camioneros vinieron para acá y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y el entonces presidente (de la cámara baja) Diego Paulsen le dieron garantías de que el Congreso iba a tramitar el proyecto, y eso es lo que ha sucedido», sentenció Pávez.

Desde La Moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también se pronunció en La Moneda sobre la declaraciones del cabecilla de la CNDC.

“Escuché la cuña del señor Araya y me parece un tanto confusa, y me parece que él hace alusión a que otra persona le habría contado que parece que eso le pidieron. En ese contexto, nosotros no podemos hacernos cargo de esos rumores de pasillo”, señaló a La Tercera.

““Ingresé como ministro el 4 de noviembre de 2020. Tuve conversaciones con los gremios de los camioneros. Incluso en el verano posterior hubo varias amenazas de paro e hicimos mesas de trabajo, cuyos resultados presentamos hace un mes atrás, con casi un 100% de cumplimiento, y con los gremios muy conformes con respecto a lo trabajo en los temas de seguridad, justamente para que pudiesen abastecer a las distintas ciudades”, manifestó” al tiempo que señaló que “nunca presencié ningún tipo de amenaza cruzada. Todo lo contrario, solo trabajo. Esto parece ser más una rencilla entre gremios que una denuncia seria”.