Gobierno solicitó orden internacional de captura contra el alcalde de Renaico

En horas de la tarde de este lunes, el Gobierno anunció que se solicitó una orden internacional de captura contra el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao (Independiente).

Esto, luego de que la ministra de Interior, Carolina Tohá, se refiriera al caso del alcalde durante una sesión en el Congreso.

Durante su presentación en el Congreso, la secretaria de Estado relevó las declaraciones que ya había entregado la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien afirmó que Reinao se encontraba prófugo de la justicia.

Cabe recordar que el alcalde de Renaico fue formalizado por abuso sexual y violación de cinco mujeres, entre los años 2006 y 2020, en las comunas de Tirúa, Lebu, Contulmo, Renaico, Angol, Alto Biobío, Santiago y Negrete.

Dentro de las víctimas se encuentran dos mujeres que eran menores de edad al momento en que ocurrieron los ataques investigados, así como tres funcionarias municipales.

Posteriormente, el pasado viernes el alcalde de Renaico no se presentó ante las autoridades para cumplir con la prisión preventiva dictaminada en su contra por parte del Juzgado de Garantía de Cañete.

Ante esta situación, la ministra Tohá anunció que «instruimos a la PDI para que su búsqueda tenga prioridad y se eche a andar la solicitud de una orden internacional de captura ante la eventualidad de que esta persona haya salido del país».

«Respecto a la militancia del señor Reinao no la conozco y no me interesa. Donde quiera que milite se le va a perseguir. Ninguna persona que abuse de las mujeres, o que emprendan acciones violentas se considera cercana a nuestro sector, sino contrario a los principios y programas que llevamos adelante», concluyó la ministra en un material audiovisual publicado en su cuenta en la red social X (antiguo Twitter).

Más temprano, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, indicó que «es un hecho particularmente grave, primero porque nadie en Chile está por sobre la justicia, y en este caso hay una orden de detención por delitos graves, es una persona que está imputada por delito graves, por delito de abuso sexual, por el delito de violación y por el delito de inducir a un aborto, son delitos gravísimos, él está imputado, su responsabilidad la tendrá que determinar la justicia, pero hoy día la justicia ha determinado que esa persona tiene que estar en prisión preventiva, y hoy día está prófugo».

