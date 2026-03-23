Gobiernos Regionales de Valparaíso y Santiago firmaron histórico compromiso por la protección del Río Maipo

En el Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo, ubicado en la desembocadura del río, donde sus aguas se encuentran finalmente con el Océano Pacífico, los Gobiernos Regionales de Santiago y Valparaíso suscribieron un importante acuerdo birregional para la protección y regeneración integral de toda la cuenca hídrica de la zona.

La firma se realizó en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, reforzando así la urgencia de resguardar las fuentes de agua ante el avance acelerado de la crisis climática.

El Río Maipo constituye una arteria esencial para la vida humana, agrícola y ecológica de ambas regiones. Aporta agua a más de 8 millones de personas, sostiene la agricultura familiar campesina y mantiene ecosistemas que dependen directamente de su caudal.

Pero actualmente, su cuenca enfrenta una creciente presión derivada de actividades humanas: contaminación por residuos industriales, agrícolas y domiciliarios, faenas mineras, intervenciones de cauces y extracciones ilegales de áridos, entre otros factores que aumentan los riesgos sobre su continuidad.

Por lo anterior, ambos gobiernos regionales coincidieron en que la fragmentación institucional no puede seguir dificultando la defensa de un ecosistema compartido.

Así, esta alianza birregional permitirá coordinar acciones, planificar intervenciones y avanzar hacia una gobernanza territorial más resiliente frente a la crisis climática.

Al respecto, el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacó que «hoy no basta con reconocer la crisis hídrica, tenemos que actuar con decisión. Eso implica avanzar en decretos y herramientas concretas que permitan proteger la cuenca del río Maipo, regular de mejor manera el uso del agua y asegurar su disponibilidad para las próximas generaciones».

Orrego recordó que en el río Maipo «nace el 80% del agua potable de Santiago, y si no lo cuidamos desde la cordillera hasta el mar, simplemente no vamos a tener futuro hídrico. También hay un desafío país y un desafío para el nuevo gobierno, el modelo económico tiene que ser capaz de respetar el medioambiente y considerar a las comunidades».

En tanto, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, coincidió en que la cuenca del Maipo «es de mucha importancia. Es una cuenca que irriga la Región Metropolitana y también la Región de Valparaíso. De la cuenca del Maipo depende la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema, depende la actividad agrícola, también de los pescadores artesanales; es extraordinariamente importante».

Para Mundaca, «en el marco del Día Mundial del Agua, es fundamental ratificar, una vez más, nuestro compromiso con el agua, de trabajar todos los días por hacer del agua un bien común y un derecho humano esencial e irrenunciable. En este día ratificamos ese compromiso y lo hacemos junto al Gobernador de la Región Metropolitana porque entendemos que esta es una cuenca que hermana a nuestras regiones».

Restauración socioecológica

Aprovechando su visita a la zona, el gobernador de Valparaíso revisó los avances del proyecto financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso y ejecutado por Fundación Cosmos, destinado a la restauración socioecológica del Santuario de la Naturaleza ubicado en la desembocadura del Río Maipo.

La iniciativa logró remover grandes volúmenes de escombros, rehabilitar áreas degradadas, desarrollar jornadas de formación ambiental para la comunidad y registrar en un documental el proceso de recuperación del humedal.

Asimismo, el programa también impulsó voluntariados, acciones de monitoreo y la donación de material vegetal reutilizado para apoyar iniciativas sociales y agrícolas locales. Lee más sobre esta iniciativa en la siguiente nota publicada por El Ciudadano en febrero pasado:

El Ciudadano