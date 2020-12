“Golpe blando” del TC confirma giro autoritario de Piñera y resta toda credibilidad a dicho esperpento institucional

La resolución tomada este lunes 21 por el Tribunal Constitucional (TC) en que acogió requerimiento de inconstitucionalidad de Sebastián Piñera en contra del proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, provocó una tormenta política y dejó en evidencia el giro autoritario de la actual administración.

Tras una reñida votación que fue resuelta por el voto dirimente de la otrora jefa de asesores del presidente Sebastián Piñera -en su primera administración-, la actual presidente del TC María Luisa Brahm, definición que contó con el respaldo de los ministros Iván Aróstica, Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez y Miguel Ángel Fernández. Se opusieron: Gonzalo García, Juan José Romero, Nelson Pozo, María Pía Silva y Rodrigo Pica.

El resultado ha sido motivo de críticas por varios actores políticos y analistas que lo catalogan como un “golpe blando institucional” de Piñera, dado que despoja al Congreso de la posibilidad de realizar reformas constitucionales, lo que evidentemente esta (ba) dentro de sus normales prerrogativas.

Asimismo, pone en duda el rol del propio Tribunal Constitucional al actuar como un órgano al servicio de los intereses de un mandatario, que apenas cuenta con un 7% de aprobación; y de la oligarquía financiera, la más férrea defensora del sistema de AFP.

Motivación política de la “tercera Cámara”

Desde el Partido Comunista (PC) aseguraron que la decisión del TC “pone en entredicho la facultad legisladora del parlamento, dejando a la Cámara y al Senado a merced de una decisión antojadiza del Ejecutivo de poner freno a iniciativas que vayan en directa ayuda de los chilenos y chilenas“.

Plantearon que “el Tribunal Constitucional adquiere el rol de una tercera Cámara, con una clara motivación política más que de fondo“.

También cuestionaron la cercanía de la jueza María Luisa Brahm con el actual gobierno, debido a sus nexos con RN, y al hecho de que fue jefa de asesores del Segundo Piso en el primer mandato de Piñera y fue designada en su cargo por él.

“Era de esperar que se inhabilitara para votar, esto como una señal hacia la ciudadanía quien merece que el voto en temáticas tan sensibles e importantes sea totalmente libre de presiones y basados en el mérito y no en otros aspectos”, explicaron.

Cabe recordar que Braham no es la única que tiene lazos con La Moneda, ya que Iván Aróstica y Miguel Ángel Fernández también fueron nombrados por Piñera.

Los integrantes del Partido Comunista reiteraron que el objeto del requerimiento era abiertamente antidemocrático, en tanto pretendía “ubicar al Tribunal Constitucional como un órgano que está por sobre el poder constituyente derivado”.

“¿No es contradictorio entonces que sea el mismo gobierno el que haya promulgado el primer retiro del 10%? ¿Qué cambió en las encuestas para que el mandatario tomara esta decisión?, esto, puesto que fue el Ejecutivo el que terminó presentando una nueva iniciativa para el retiro justamente cuando las encuestas lo ubicaban en una nueva baja en su aprobación”, preguntaron.

Para el PC la decisión tomada por el TC responde a otras motivaciones, muy lejanas al ámbito jurídico y advirtieron que con este fallo, “la balanza se inclina vergonzosamente hacia los intereses de los de siempre, puesto que el tan esperado segundo retiro cumplió con todos los requisitos legales y constitucionales, esto, ya que no existe iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de ley de reforma constitucional”, indicaron.

Por su parte el senador RD Juan Ignacio Latorre denunció que “la ‘tercera cámara’ nuevamente hace de las suyas”.

La "tercera cámara" nuevamente hace de las suyas. El TC dirime con voto de su pdta, ex asesora de Piñera 1, una reforma constitucional promulgada por el mismo gobierno, ahora es inconstitucional.

Nueva Constitución tendrá que cambiar esta institución deslegitimada https://t.co/J9WrfeRXZm — @LatorreJI (@LatorreJI) December 21, 2020

“El TC dirime con voto de su presidenta, ex asesora de Piñera 1, una reforma constitucional promulgada por el mismo gobierno, ahora es inconstitucional. Nueva Constitución tendrá que cambiar esta institución deslegitimada”, señaló el parlamentario en Twitter.

Para la subjefa de la bancada del PPD y coautora del proyecto de segundo retiro, Loreto Carvajal, la resolución del TC es la muestra “gráfica de lo que entendemos por un tribunal politizado”.

Carvajal también se refirió a María Luisa Brahm, y planteó que “cuando se trata de un voto disidente que emana de una ex asesora del Presidente de la República, la verdad es que lo que se prueba es que este tribunal no puede seguir funcionando de esta manera”.

El jefe de bancada PPD, Raúl Soto, destacó que más allá del contenido del proyecto del segundo retiro, lo que estaba en juego eran las facultades y las atribuciones del Parlamento, y catalogó la decisión del Tribunal Constitucional como “una aberración jurídica”.

“Obviamente que el precedente que se sienta desde el punto de vista jurídico es preocupante, y evidentemente lo que hace en los hechos este fallo es poner un verdadero muro de contención a las facultades legítimas de los parlamentarios para impulsar otro tipo de iniciativas, como el impuesto a los súper ricos, y que vamos a seguir impulsando con fuerza”, explicó.

A su juicio, “aquí han primado intereses y criterios políticos. Esta es una prueba fehaciente más de que el Tribunal Constitucional es un tribunal netamente político, que está cuoteado políticamente”, añadiendo que su presidenta, María Luisa Brahm “se debió haber inhabilitado por lo menos en esta decisión”.

Reforma del TC

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Matías Walker (DC), advirtió que con el polémico fallo queda en entredicho el ejercicio de poder constituyente derivado del Congreso, “generándose una situación muy conflictiva, que hace depender cualquier modificación constitucional de la firma de un Presidente de la República que está con un 7% de aprobación”.

El diputado DC, Gabriel Silber anunció un proyecto para eliminar el control preventivo del TC. A juicio del parlamentario, la decisión del tribunal cierra toda iniciativa legislativa, aun cuando existan “súper quórums” por parte del Congreso como ocurrió con el segundo retiro, que obtuvo 130 de 155 votos en la Cámara de Diputados y Diputadas.

“Esto limita claramente las facultades del Congreso. Se van cerrando las puertas, porque acá el TC dinamitó la viabilidad jurídica de llevar adelante otro tipo de retiro, salvo que eliminemos esta discutible facultad sui generis del Tribunal”, indicó el parlamentario.

Para el presidente de la DC, Fuad Chahin, “el TC extralimita sus facultades y se hace un flaco favor a sí mismo con este fallo”., por lo que señaló que la revisión las atribuciones de este órgano “será una tarea de la Convención Constitucional.

“El Congreso está absolutamente facultado para modificar la Constitución, no puede declarar inconstitucional una reforma a la Constitución (…) nuevamente el voto dirimente para poder lograr este fallo es el de la exasesora del Presidente Piñera. Esto demuestra que en la nueva Constitución el control preventivo debe ser eliminado y modificarse completamente la designación de los ministros del TC”, subrayó.

Mientras que la senadora DC Ximena Rincón fue más allá y se refirió a la necesidad de reformar el Tribunal Constitucional.

Fallo del TC muestra lo politizado que está.

Ex asesora de Pdte. valida requerimiento contra decisión autónoma del Congreso, que quiso dar soluciones urgentes a las personas. Hay que reformar TC, pues fallo cuestiona una prerrogativa clave del Congreso: modificar la constitución pic.twitter.com/kkZXUhhvL4 — Ximena Rincón (@ximerincon) December 21, 2020

“El fallo del TC muestra lo politizado que está. Asesora de Piñera da el triunfo en contra de una decisión autónoma del Congreso que quiso dar soluciones urgentes a las personas. Hay que reformarlo”, dijo la jefa de bancada de senadores DC.

En tanto, la presidenta del PH, Catalina Valenzuela, calificó como inadmisible la decisión del TC contra el proyecto del segundo retiro del 10% que fue impulsado por la diputada de ese partido Pamela Jiles.

Valenzuela lamentó el hecho de que el Gobierno “se esfuerce permanentemente, ponga sus recursos y su capacidad, en impedir el avance concreto de respuestas a las necesidades de la gente”.

“Acabamos de ser testigos de cómo se bloquea de manera estructural, formal, la posibilidad de que la gente pueda recurrir a sus propios recursos, ya que este gobierno no es capaz de resolverlo. Estamos siendo además testigos de cómo se intenta salvatar por todos los medios el dinero que llega de las AFP a las empresas vinculadas a estas, incluyendo la del hijo del propio Presidente de la República”, afirmó.

Violación a la Constitución

Para el economista, cientista político y profesor de políticas públicas de la Universidad de Diego Portales, Hassan Akram, la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el proyecto del 10% impulsado por los parlamentarios representa una violación a la actual Carta Magna.

“Va en contra de lo que explícitamente establece la Constitución. Cuando el TC viola en términos jurídicos la Constitución, es un argumento ideológico, un argumento político”, explicó durante su participación en el matinal La Voz de los que Sobran.

Sin embargo, planteó que aunque el fallo viola la constitucionalidad, es una resolución que va acorde al sentido político de la Constitución, que es limitar la democracia del país. “

El hecho que este tribunal viola incluso el mismo texto de Guzmán es lícito para ellos, porque cualquier cosa que límite la democracia es lícito para ellos”, expresó.

El analista se refirió a la situación presentada con la Ley de Aborto y señaló que en ese proceso se sobrepasó el límite que posee el TC, ya que legisló una ley y realizó cambios al proyecto, sin tener atribuciones para ello.

“Lo que puede hacer el Tribunal Constitucional es declarar una ley constitucional o inconstitucional (..) Lo clave ahí es que es el TC el ente que está legislando, está creando una nueva ley que no estaba en la mente del Congreso”, recordó.

A su vez, Cristián Viera, profesor de Derecho en la Universidad de Valparaíso e integrante de la Red de Constitucionalistas por la Nueva Constitución Social y Democrática, también destacó la irregularidad del fallo del TC sobre el proyecto del segundo retiro.

Para que se entienda bien el gustito que acaba de darse el TC: reformar la Constitución por el órgano que la Constitución señala que puede reformarla es contrario a la Constitución. — Christian Viera (@christianpviera) December 21, 2020

“Para que se entienda bien el gustito que acaba de darse el TC: reformar la Constitución por el órgano que la Constitución señala que puede reformarla es contrario a la Constitución”, expresó en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

Para el director de El Ciudadano Francisco Marín lo definido por el TC bajo el empuje de Piñera “es un golpe blando institucional” puesto que -a su juicio- “acaba con una de las prerrogativas del Congreso Nacional como es reformar la constitución y lo hace justo en momento en que éste comenzaba a legislar escuchando el clamor de las grandes mayorías”.

Asegura Marín que la jugada de Piñera y Brahm “es muy arriesgada” puesto que si bien impediría que continúen los retiros de las AFP “implica restarle lo poco de apariencia democrática que le queda a la moribunda institucionalidad vigente”.

El cuestionado proceder de estas autoridades se da en un contexto de masivas violaciones a los derechos humanos, cometidas por Carabineros y promovidas por el actual Gobierno; y en circunstancias que este ejecutivo insiste en su agenda político y legislativa represiva, cuyo último capítulo es el impulso de una norma que promueve el “gatillo fácil” de la policía contra manifestantes.

¿Qué pasará con el Impuesto a los súper ricos?

El polémico fallo del TC podría afectar el futuro de otras iniciativas. Sin embargo, desde la bancada del Partido Comunista no se dejarán intimidar por la decisión y continuarán adelante hasta que el proyecto del impuesto a los súper ricos sea una ley.

“Desde ya anunciamos que como diputadas y diputados no nos dejaremos intimidar y continuaremos adelante hasta que el proyecto del Impuesto a los Súper Ricos sea una ley, no importando que con esto se incomode a la elite y a un grupo reducido de multimillonarios a quienes esta crisis no ha tocado”.