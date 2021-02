Grave: Diputado Saffirio asegura que hay negocios en torno a la seguridad en La Araucanía en el que participan policías

En entrevista con el Canal CNN Chile, el diputado por la Región de La Araucanía, René Saffirio, declaró tener pruebas de la participación de policías en negocios relacionados con la seguridad en esta zona del país.

“A la policía no le interesa resolver este conflicto, le interesa mantener el status quo, y por una razón muy simple, porque hay negocios en torno a la seguridad en la zona en el que participan policías. Tengo muchísima información, eso es vóx populi en la región”, afirmó el parlamentario.

Para Saffirio, “hay un número importante de entidades que no están haciendo bien su trabajo, que distorsionan la realidad y que no quieren ni siquiera darse el trabajo de comprender la naturaleza de este conflicto, que insisto, no es judicial ni policial, sino político”.

En ese sentido, indicó que “tenemos una policía de carabineros, con un director general que delibera, y en consecuencia, infringe manifiestamente la ley, y me refiero a la polémica del director de carabineros con la ministra Rubilar, en que cuestiona declaraciones de una ministra de Estado, y eso no lo puede hacer el jefe de la policía, porque la policía tiene que estar subordinada al poder político. Su jefe directo es el ministro del Interior”.

“Aquí cuando se tocan intereses que tienen que ver con las policías, la reacción es brutal, y es brutal para la democracia, no para un determinado gobierno, es brutal para el Estado porque deteriora las relaciones que tiene que haber, de dependencia, de las policías respecto del poder político”, argumentó el legislador.