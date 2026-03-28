Gremio de ferias libres advierte que productos agrícolas podrían subir hasta un 50% por «bencinazo» de Kast

Continúan apareciendo voces de alerta tras la fuerte alza registrada en el precio de los combustibles.

Ahora, el gremio que agrupa a las ferias libres del país advirtió que los productos agrícolas podrían subir sus valores hasta en un 50 por ciento debido al «bencinazo» de Kast, alza que se empezaría a experimentar en los próximos días.

Al respecto, el vicepresidente de la Asociación de Ferias Libres, Froilán Flores, alertó que el panorama actual es «muy grave, porque nos aumenta el costo de combustible casi un 60% y hoy día, por ejemplo, 70 u 80% de los vehículos de las ferias libres funcionan con diésel o de petróleo, que sube casi un 60%».

El dirigente explicó que «lamentablemente» este costo será traspasado a la ciudadanía, anunciando que las verduras «van a subir la próxima semana, a más tardar, un 30% o 40% según estimaciones que estamos haciendo».

«No hay posibilidad de una alimentación saludable con esos precios y nos preocupa mucho la seguridad alimentaria. Una lechuga puede costar mínimo 1.500 pesos. Podría llegar en algunos sectores a 2.000 pesos», agregó.

Por todo lo anterior, Froilán Flores pidió una reunión urgente con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar esta compleja coyuntura: «Pido humildemente, como feriante, hablar con el ministro Quiroz y su equipo», señaló el representante gremial en declaraciones consignadas por Canal 13.

En tanto, la presidenta de la Confederación Nacional de Ferias Libres (Asof), Paola Morales, aseguró que los precios de frutas y verduras podrían subir entre un 40% y un 50%.

«Hay colegas que vienen desde regiones a abastecerse a la Región Metropolitana, para los que va a significar un costo mucho mayor. (…) Cuando los camioneros nos indican que a ellos les van a subir un 60% (sus costos), imagínense cuánto va a subir en total el promedio de los alimentos en la mesa de los chilenos», argumentó la dirigenta.

Finalmente, desde la la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) detallaron que el impacto no se limitará a la dualidad campo – feria, sino que abarcará a toda la cadena, es decir, campo – planta, planta – centro de distribución, y centro de distribución – retail, siendo los productos más afectados las hortalizas, papas y aquellos frescos de alta rotación, que en su mayoría provienen de las regiones de O’Higgins y El Maule, además de aquellos que provienen desde las zonas más alejadas del país.

🔴 Froilán Flores, Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afines (ASOF): "El alza en las verduras y frutas será brutal después del bencinazo"



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