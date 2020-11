Gustavo Gatica: “Hace un año perdí mis ojos; he llorado y me he frustrado, pero sigo aquí, de pie”

Gustavo Gatica, el joven que perdió su visión durante las protestas derivadas del estallido social de octubre de 2019, tras recibir el impacto de perdigones en sus ojos por parte de un funcionario de Carabineros, aseguró este domingo que -a un año del hecho- “sigue de pie”, pese a que lo ha pasado mal.

A través de sus redes sociales, el estudiante recordó el lamentable hecho e hizo una reflexión en torno a su vida y cómo esta ha cambiado a partir de entonces.

“Hace un año Claudio Crespo me disparó perdigones a la cara. Hace un año que perdí mis ojos, y si, la he pasado mal. He llorado y me he frustrado, pero aun sigo aquí, de pie, aprendiendo cada día”, dijo Gatica en referencia al al teniente coronel de Carabineros, imputado como el autor material de los disparos que lo cegaron.

Además, el joven aseguró -citando un fragmento de una canción de Silvio Rodríguez– que en un futuro sabrá si este cambio tan radical en su vida fue “para mejor o para peor”, pero, por ahora, se considera feliz.

“Hace un año mi vida cambió ¿para mejor o para peor? solo el tiempo lo dirá, por ahora sé que soy feliz, y es que como dice el gran Silvio “al final de este viaje en la vida (…) quedamos los que puedan sonreír, en medio de la muerte en plena luz”, señaló en la publicación.