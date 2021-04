Gustavo Gatica y expertos en trauma ocular participan en relanzamiento de programa de rehabilitación de la U. de Chile

A más de un año de la revuelta social del 18 de octubre de 2018, el Colegio Médico actualizó las cifras de víctimas de trauma ocular a nivel nacional, que alcanzó los 360 desde el inicio de las manifestaciones. A esto se suman las denuncias públicas de las y los beneficiarios del programa de rehabilitación gubernamental creado para estos efectos, respecto al déficit de recursos y despido de profesionales del mismo.

Para analizar este panorama, este martes 27 de abril, a las 10:30 horas, la Universidad de Chile realizará de manera virtual el conversatorio “Trauma por violencia de Estado: Rehabilitación física, psicológica y social”, instancia con la que su Facultad de Odontología relanzará el Programa de Atención y Rehabilitación para personas afectadas por violencia de agentes del Estado en contexto de movilizaciones sociales, iniciativa institucional de la U. de Chile y que cuenta además con la participación del Hospital Clínico del plantel.

La actividad reunirá a dos de sus beneficiarios y víctimas de la violencia policial, Gustavo Gatica y José Rojas, con los médicos y académicos del plantel Guido Vidal, Camila Corral y Patricio Bustamante; el profesor Claudio Nash, de la Cátedra de Derechos Humanos de la U. de Chile; y Enrique Morales, del Departamento de DD.HH. del Colegio Médico. En la instancia, además, participarán el Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, y la decana de la Facultad de Odontología, Irene Morales.

“Esta epidemia de personas mutiladas, de ojos arrancados, antes de la pandemia que estamos atravesando ahora, nos impactó y nos ha impactado de alguna manera como un shock, porque en términos sanitarios, en el 2020 se esperaba erradicar la ceguera evitable del mundo, según los planes de la OMS, y, en Chile nos encontramos con esta situación de más de 470 personas violentadas, mutiladas y desde la Universidad de Chile se quiso responder en ese momento”, contextualiza el profesor de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, Patricio Bustamante.

El coordinador del Programa de Atención y Rehabilitación para personas afectadas por violencia de agentes del Estado de la U. de Chile, Dr. Gonzalo Rojas Alcayaga, sostuvo que desde mediado del siglo XX, la Odontología ha desarrollado la expertise para realizar prótesis dentales, de nariz y oculares, lo que tiene que ver con “el manejo de los materiales, y de la zona maxilofacial. La carrera de Odontología de la Universidad de Chile es la única que dicta esta especialidad”.



Asimismo, el académico señaló que, si bien el trauma ocular ha generado más conmoción en la opinión pública, el trauma dentomaxilar ha estado invisibilizado a pesar de que “también comporta un daño y una limitación física, junto al impacto psicológico en las personas”. Es por ello que, desde una mirada integral, la U. de Chile desarrolló su programa, “oferta que no fue asumida por el Gobierno, que decidió realizar su propio programa y creo que fue un error y no han aprovechado la experticia que tenía la Universidad en esta materia y en la multidisciplinaridad que estábamos generando”.



En torno a este punto, el profesor Bustamante recalcó la importancia de la rehabilitación integral de las personas con traumas oculares. Por ejemplo, en lo que respecta a la adaptación de las prótesis, “tiene que haber todo un entrenamiento visual para adaptarse a la nueva condición. Están con un campo visual menos, con falta de visión en profundidad”. A esto se suma la necesidad de un psicológico, “para poder asumir una situación tan traumática”.

Por otra parte, está “el tema de la justicia y la reparación es algo que aquí no ha aparecido y en el programa estatal no se abordado ese tema. No hay responsabilidades asumidas respecto a eso”, advierte el académico.

La transmisión del conversatorio “Trauma por violencia de Estado: Rehabilitación física, psicológica y social”, se desarrollará este martes 27 de abril, desde las 10:30 horas. El encuentro contará con intérprete en lengua de señas, y se podrá ver a través del canal de Youtube de la Universidad de Chile.