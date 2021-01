Gustavo Hasbún (UDI) imputado por caso coimas en MOP está inscrito como candidato a alcalde por Estación Central

El ex diputado, Gustavo Hasbún (UDI), quien actualmente figura como imputado por cohecho y tráfico de influencia, fue inscrito como candidato a la alcaldía de Estación Central.

La candidatura fue confirmada por el Servicio Electoral, el cual comunicó las listas y candidaturas correctamente inscritas, de cara a las elecciones del 11 de abril, en las que el país elegirá alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes.

En la inscripción, Hasbún como abanderado por Chile Vamos.

Inscripción de Hasbún en el Servel.

Cabe recordar que el ex diputado fue jefe comunal de Estación Central por dos períodos comprendidos entre los años 2000 y 2008.

Su postulación se conoce justo cuando en la Corte de Temuco revisa una audiencia para resolver la solicitud de sobreseimiento definitivo en el caso de las coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas en La Araucanía, a petición de su defensa.

A las 8.30 de la mañana del próximo miércoles 27 de enero quedó fijado el fallo que entregarán los ministros del tribunal de alzada. Esto, para resolver la apelación que presentó la Fiscalía, a la decisión de primera instancia que sobreseyó la investigación en contra del ex parlamentario gremialista.

Se trata de una investigación que se ha extendido por más de un año y que se remonta a inicios de 2020, y que incluye una conversación donde se escucha al ex diputado y alcalde ofreciendo favores a cambio de dinero al empresario Bruno Fulgeri.

Allí, y de acuerdo a la investigación, el imputado Hasbún habría ofrecido, a cambio de dinero, agilizar diligencias con el entonces ex subsecretario del MOP y actual ministro de Economía, Lucas Palacios. En el audio que lo involucra, se escucha que Hasbún le dice a Fulgeri: «mándame todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer. Voy a hablar con Lucas Palacios hoy día o con alguien del MOP, pero necesito que me mandí todos los datos y me expliquí quién tiene que tomar conocimiento (…) Ojo que esto cuesta plata...», reseñó El Desconcierto.

Asimismo, presuntamente el imputado habría comprometido gestiones para agilizar los estados de pago con el exsubsecretario del MOP y actual ministro de Economía, Lucas Palacios.

El fiscal Felipe González dijo que se tratan de delitos complejos y es necesario agotar todas las instancias investigativas, antes de cerrar la causa en contra de Hasbún.

En paralelo, la Brigada Anticorrupción de la PDI metropolitana continúa trabajando en la causa.