Gustavo Petro se reunió con colombianos residenciados en Chile y llamó a construir un eje progresista de nuevo tipo en América Latina

El candidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en Chile para participar en la investidura del presidente electo, Gabriel Boric; quien invitó de forma especial al abanderado de Colombia Humana en la coalición del Pacto Histórico.

En su primera jornada en Chile, Petro sostuvo ayer jueves un encuentro con la comunidad colombiana residenciada en Chile, en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Hasta allí llegaron adherentes y simpatizantes de la candidatura, quienes escucharon al aspirante

a la Casa de Nariño, y conocieron más de las propuestas que un gobierno del Pacto Histórico le puede entregar a Colombia y a la diáspora, esta última, considerada como la cuarta nacionalidad extranjera con mayor población en Chile (166.323, de acuerdo a las estadísticas del INE y el Servicio Nacional de

Migraciones).

Durante el acto, el candidato presidencial habló de su propuesta de gobierno y se refirió a la necesidad de garantizar derechos fundamentales que impulsa con su propuesta, para lograr una “verdadera paz” en la nación neogranadina, así como también cuestionó la economía extractivista de la región.

“Sobre la base de la garantía real de los derechos fundamentales se puede hablar de un verdadero tratado de paz. La paz no es solo entre grupos armados sino de la sociedad… Y garantizar esos derechos no es posible si no se pueden financiar por una economía productiva y no con una economía extractivista como ha sido hasta ahora”, manifestó el Petro, citado en nota de prensa.

De igual forma, recalcó la importancia de consolidar la soberanía alimentaria, ante las advertencias de la FAO y la posibilidad de una hambruna.

“Necesitamos una economía para la vida que garantice el equilibrio con la naturaleza. Si tenemos producción, tenemos derechos, y si tenemos derechos, tenemos paz. Ese es el objetivo del programa del Pacto Histórico”, enfatizó el precandidato presidencial, citado en el boletín.

Por otra parte, Petro manifestó la importancia del contexto en Chile, con la asunción de Boric al poder, así como las acciones emprendidas desde la Convención Constitucional (CC), para la redacción de una nueva Carta Magna, que sustituya la promulgada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

“Ahora vamos a posesionar a un presidente progresista. El plebiscito va a ser determinante, y le tengo temor, por lo que nos sucedió a nosotros con la paz, y pues acá todo el proceso chileno con sus muertos, perseguidos, y este triunfo electoral, se pueden perder si se pierde el plebiscito. Debemos ayudar a que eso no ocurra, porque la oleada de la extrema derecha podrá ser incluso mayor, y no solo sobre Chile sino sobre todo el continente”, señaló el candidato.

Por esta razón, aseveró que es importante construir un «eje latinoamericano» un «eje progresista en América Latina» y que esto se buscaría, sí él logra asumir la presidencia de Colombia.

. “Creemos que hay que ir trabajando la opción de un eje latinoamericano que no replique lo que ya pasó. Es un eje progresista de nuevo tipo en América Latina, porque el progresismo que fue derrotado se basó en una economía extractivista, distribuyó riqueza de forma insostenible, porque dependía de los precios del petróleo y el gas”, dijo.

Durante el encuentro, Petro aprovechó para contar a los asistentes que su primer acto político cuando tenía 13 años, fue salir a la calle en solidaridad con el pueblo chileno, y en protesta por el golpe militar de 1973.

Reunión con el gabinete de Boric

Asimismo, el aspirante a la Presidencia de Colombia, se reunió en Santiago con miembros del gabinete de Gabriel Boric.

Desde la Casa Central de la Universidad de Chile, sostuvo conversaciones con Camila Vallejo jefa de gobierno, Giorgio Jackson jefe de la agenda legislativa, Maya Fernández Allende ministra de Defensa y María Begoña ministra de Salud del modelo de desarrollo de ambos países y la necesidad de una banca nacional pública de desarrollo que genere las capacidades productivas que permitan un crecimiento sostenible.

“Acabo de tener una reunión interesante con las ministras, cuatro, cinco ministras que vana asumir Defensa, como la nieta de Salvador Allende, y Salud y a hacer la transición de un sistema parecido al nuestro, de EPS, hacia un sistema mucho más público y garantista del derecho a la salud. Con Camila Vallejo, que es la secretaria general del nuevo gobierno, quien fue la líder estudiantil que inició en cierta forma esta transición”, dijo Petro al finalizar el encuentro, según consignó RCN Radio de Colombia.

Petro también le propuso al entrante gabinete que Chile y Colombia sean los líderes de la región en la transición energética. Es decir, de una economía basada en energías fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón, a las energías limpias.

El candidato, quien lidera todas las encuestas de opinión, para ser el próximo presidente de Colombia, continuará con su agenda este viernes, 11 de marzo, como invitado al acto de posesión de Gabriel Boric.