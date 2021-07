Gustavo Toro venció a Miguel Aguilera y se convirtió en el nuevo alcalde de San Ramón: «La gente dio una señal clara, con un lápiz y un papel se puede cambiar la historia»

Luego de una nueva votación de alcaldes y concejales en la comuna de San Ramón, el candidato demócrata cristiano Gustavo Toro, logró la victoria y se convirtió en el nuevo alcalde de la comuna,después de que el resultado de los comicios del pasado 15 y 16 de mayo fueran impugnadas en 65 mesas por diversas irregularidades.

El actual jefe comunal Miguel Ángel Aguilera (ex PS) estaba a la cabeza de la elección antes del conteo de votos. Sin embargo, conforme avanzó el cierre de mesas Toro pasó a liderar la votación.

Los resultados de la elección, publicados por el Servel, revelan que Gustavo Toro obtuvo 8.280 votos(26,21%) , mientras que Aguilera consiguió 7.768 (24,59%) , esto con un 100% de las mesas escrutadas.

En tercer lugar, se encuentra el candidato del Frente Amplio, Miguel Bustamante, con 5.480 sufragios y David Cabedo de Renovación Nacional con 5.341.

En la elección de mayo pasado Gustavo Toro había quedado en segundo lugar, con una distancia de poco más de 700 votos por debajo de Miguel Ángel Aguilera.

El ahora ex alcalde será formalizado a fines de este mes por delitos de corrupción, instancia en la que se presume la Fiscalía solicitara su prisión preventiva.

Cabe recordar que E proceso electoral se llevó a cabo nuevamente en San Ramón, luego que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ratificara la repetición en 65 mesas, tras las denuncias de irregularidades durante el primer sufragio.

El Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana había declarado parcialmente nulas las elecciones en la comuna capitalina, tras un recurso presentado por el candidato Gustavo Toro dirigido contra el actual jefe comunal, Miguel Ángel Aguilera.

En detalle, acusó, entre otras cosas, irregularidades en la asignación de vocales de mesa, además de la presencia de personas que asistían el voto, instaladas en los locales por el comando de Aguilera y de un postulante a concejal del cual no reveló el nombre.

Dichas denuncias son investigadas por la Fiscalía Sur por el delito de cohecho electoral, lo que puede complicar aún más la situación de Aguilera frente a la justicia.

Lucha contra el narcotráfico

En sus primeras palabras, Gustavo Toro, agradeció al electorado de San Ramón por haber llegado al 45% de la votación.

«Ha sido una campaña muy larga. Fueron 7 meses de campaña, probablemente la más larga de Chile. La gente dio una señal clara. Con un lápiz y un papel se puede cambiar la historia, incluso antes que los Tribuales», dijo.

“En la general, quedamos bastante estrechos. Yo partía perdiendo por 369 votos. En términos de porcentaje, la diferencia es poca, como un uno por ciento, cerca de 600 votos”, agregó.

“Vienen días bastante complejos desde lo judicial, pero tengo la convicción que la gente buena, de trabajo, va a entender la señal. Estamos con muchas ganas de trabajar”, indicó el alcalde electo de San Ramón a Futuro FM

“Fui el que encabezó esta nulidad. Pudimos detectar cuando terminaron las elecciones pasadas todas las irregularidades que ocurrieron, pero las instituciones funcionan. La gente lo entendió y lo vio como una oportunidad real y sale a votar y cambia la historia de la comuna”, recordó.

El nuevo alcalde destacó que uno de los objetivos de su gestión estará centrado en la lucha contra el narcotráfico.

“Comenzamos esta lucha contra la narco política hace ya 4 años. Claudia Pizarro ha estado acompañándome en este proceso. Está muy difícil la cosa en la zona sur. Creemos fielmente que si podemos empezar a cambiar la historia. Nunca más se pueden contratar personas con antecedentes. Tenemos que hacer trabajo coordinado con las policías, con instituciones deportivas. Tenemos que llegar donde el Estado no llega y llegan los narcos. Será una batalla dura pero estamos disponibles para darla. Soy de San Ramón, me crié y mi familia es de ahí, y la gente no quiere vivir en medio de las balaceras y los fuegos artificiales todos los días”, apuntó.

Sobre el estado de San Ramón, aseguró que recibirá de manos de Miguel Aguilera un municipio quebrado.

“Hoy está muy difícil, me va a tocar recibir un municipio que está quebrado. El antiguo alcalde se gastó toda la plata en campañas políticas y en un clientelismo avasallador. No tenemos PDI en la comuna; ni cámaras de vigilancia. No tenemos dirección de seguridad pública. Vamos a tener que estructurar el área de seguridad. Es difícil. Pero estamos en esta y vamos a trabajar con los vecinos. Ellos son los primeros que nos ayudan, te tienden la mano y te ayudan a detectar los problemas. Vamos a cambiar esta historia y vamos construir este nuevo San Ramón”, condenó.

“Tenemos dificultades con los presupuestarios, vamos a tener problemas con el medio ambiente, somos la comuna que más basura produce en todo Chile, tenemos problemas graves con las veredas, con la salud. San Ramón ha sido la comuna donde más muertos ha habido por el covid. Tenemos problemas con los colegios, abandonados. El año pasado solo 100 jóvenes rindieron la psu. La gente de San Ramón lo ha pasado muy mal y con ellos vamos a trabajar desde el voluntariado y con vocación. La matrícula y colegiatura en San Ramón es muy baja, porque los padres, los tutores, están optando por particulares subvencionados, pero se está quedando al olvido la educación púbica, nuestros profesores no tienen gran financiamiento porque se pagan con el arancel que te da el Estado por la matrícula. Tenemos que entregar herramientas a los niños de San Ramón. Tenemos un 25% de allegados, tenemos problemas con terrenos. Hay mucha necesidad de vivienda. Se está convirtiendo en una realidad esto de ser allegado. San Ramón es una comuna vulnerable. La población nuestra el 10% es de migrante, sobre todos haitianos, y tenemos que adaptarla realidad de nuestra comuna también a ellos”, explicó Toro.