“Ha estado en la comuna más que Desbordes”: Captan a Dua Lipa grabando spot en calles de Santiago Centro 

POR ELIZABETH LASTRA

Hace un par de días la cantante británica Dua Lipa, visitó Chile para grabar una campaña publicitaria para la marca de lujo Yves Saint Laurent. En la cual causó revuelo y bromas en redes sociales, especialmente por la ausencia del alcalde Mario Desbordes: “Ha estado en la comuna más que Desbordes”, todo esto tras la reciente ausencia del mandatario por sus vacaciones en plena crisis de despidos.

Durante su estadía en Santiago se provocó un gran operativo policial para su resguardo, entre los cuales incluyeron cortes de tránsito y desvíos, como en Bandera, Lastarria y otras zonas del centro. Todo esto posterior a su primera aparición en Calama la semana pasada.

Siguiendo por esta línea, tras grabar en el Desierto de Atacama, la ganadora del Grammy se trasladó a la capital para continuar con su campaña. Es así como decenas de seguidores la esperaban en la esquina de Merced con Mac-Iver, donde se cerró el tránsito, se limpiaron las calles y sacaron a los vendedores ambulantes.

La voz de “IDGAF”, “Scared To Be Lonely” y “Dance the Night” se paseó por zonas como calle Nueva York, Ahumada y la Alameda, donde tuvieron que parar el tránsito para que pudiera abordar la camioneta negra que la transportaba. Asimismo, durante la tarde del viernes, visitó el Club de La Unión para almorzar, en donde varios fanáticos de la artista la esperaron para pedirle autógrafos y fotografías.

Finalmente la cantante se despidió en su reciente post en instagram con las palabras:»Gracias Chileeeee!! Me encanta mucho aquí. Nos vemos prontoooo». De esta manera culminando su segunda visita a nuestro país.