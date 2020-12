Habitantes de Chiloé piden fin de la cuarentena en el archipiélago: “Las autoridades no han sido capaces de colaborar con la comunidad”

Los efectos de la cuarentena a nivel social y económica se comienzan a sentir con fuerza en el archipiélago de Chiloé. Prueba de ello es que vecinos y vecinas de la comuna de Chonchi, en la Isla de Chiloé, exigieron terminar con la cuarentena que lleva 2 meses, “para evitar una debacle económica y social de envergadura” que ya golpea fuerte a trabajadores independientes y habitantes de los sectores rurales a causa del cierre del pequeño comercio y las prohibiciones de desplazamiento impuestas por la autoridad.

Para visibilizar esta problemática, vecinos y dirigentes de comunidades indígenas y organizaciones sociales, realizaron una manifestación pacífica en la Plaza de Armas de Chonchi, la cual fue reprimida por carabineros, resultando 5 personas detenidas.

Cabe destacar que una gran parte de los contagios en esta comuna tiene su origen en cluster laborales de la industria salmonera, que a diferencia de los trabajadores independientes, han gozado de todo el apoyo oficial para seguir funcionando.

“Nos trataron como animales a nosotros, que no hemos propiciado ningún contagio. Sin embargo, tú ves que en las empresas que provocaron los contagios por los cuales nosotros estamos en cuarentena, no se sabe qué pasó con los sumarios a las plantas de procesos, pues han seguido trabajando sin ningún problema”, señaló Emilio Guaquin, vocero de la Comunidad Williche Wicha Pucatue.

El dirigente agregó que son las personas de los sectores rurales y del comercio independiente las que han sufrido las peores consecuencias de la pandemia: “Las autoridades no han sido capaces de colaborar con la comunidad, se ensañan con la gente de los sectores rurales que debe salir del campo para vender sus productos y generar sus ingresos. Muchos de ellos ni siquiera saben cómo tramitar un permiso temporal. El gobierno no se está poniendo en el bolsillo de la gente más sencilla y humilde”, alertó Guaquin.

Por su parte, Juan Carlos Luna, dirigente del Sindicato de Pescadores de Cucao, hizo un llamado a que el gobierno baje la cuarentena en la comuna de Chonchi: Hemos tenido muchos problemas de arrastre con esta cuarentena, a pesar de que nuestra comuna ha bajado considerablemente las cifras de contagio y el gobierno anunció una respuesta para hoy en la tarde, de no ser favorable, llamo a la ciudadanía a apoyar movilizaciones que a contar de mañana iremos realizando con mayor presión”.

En tanto, Mauricio Leal, trabajador independiente, quien resultó detenido en la manifestación, denunció abusos por parte de carabineros: “Poseo un carnet que acredita mi condición de discapacidad y carabineros nos detuvieron, nos llevaron a un calabozo, se burlaron de nosotros y me llevaron al consultorio para constatar lesiones, me pegaron y cerraron la puerta para que nadie se enterara”.

“Les dije que no me llevaran detenido porque tengo problemas cardíacos, más encima tengo la implementación de un marcapaso, les dije todo eso, pero no hubo caso, igual me llevaron detenido a pesar de que no somos delincuentes ni estábamos haciendo desordenes”, acusó el afectado.

Fuente: Revista Territorio Sur