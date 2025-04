Habla abogado del Caso Barriga: «Le pido a la UDI que deje de meterse en este caso, porque ya se ha metido mucho, y eso me preocupa»

En una nueva Entrevista Ciudadana, conversamos con el abogado de la exmano derecha de Cathy Barriga (Luis Japaz), Miguel Ángel Yáñez, quien analizó la condena de su representado por el delito de fraude al Fisco, afirmando que dicha sentencia complicaría aún más a la exalcaldesa de Maipú, debido a que se acreditaron los hechos por los que está siendo investigada.

Sin embargo, Yáñez también fue enfático en destacar el rol de Joaquín Lavín León en el municipio, y cómo su involucramiento en las decisiones administrativas en la gestión de su esposa, podrían generar su desafuero.

«Hay evidencia en la carpeta de investigación en donde existe la comisión de hechos ilícitos por parte de Lavín, en la cual actúa de forma directa con doble contratación tanto en el Congreso como en el municipio, ordenando a despedir gente con una tabla Excel, perjudicando mucho al fisco de Chile y por lo tanto me imagino que ya deberían estar preparando el escrito, porque si hay antecedentes para desaforarlo», explicó Yáñez.

El abogado también comentó las dudas que genera la participación de Giovanni Calderón en la causa, debido a que públicamente ha insistido ser abogado de Barriga, pero aquello no sería así, por lo que Yáñez insiste en que Calderón aclare si es abogado o vocero de al exalcaldesa, porque jamás lo ha visto litigar en tribunales por el Caso Barriga.

«Giovanni Calderón primero que aclare si es abogado litigante de Cathy o el vocero, porque no lo he visto nunca litigar. Segundo que esto no es una persecución política ni una persecución por ser mujer. Acá se están investigando graves delitos de corrupción, cohecho y fraude al fisco. Le pido también a a la UDI que no se meta en este caso. porque se está metiendo mucho y me preocupa por la democracia y la justicia. Si Cathy Barriga es inocente como ella dice, que se vea en un juicio oral y público, pero que no se estén dando señales equívocas que acá hay una persecución política porque no lo es. Acá hay graves delitos que se cometieron, mucha plata que se perdió y que fue en detrimento del pueblo de Maipú», dijo Yáñez.

Si quieres ver esta entrevista completa, ingresa aquí: