Habló expareja de Jorge Durán (RN): “No denuncié antes porque tenía miedo, él me tenía amenazada”

Durante esta tarde de ayer, la expareja del parlamentario de Renovación Nacional, Jorge Durán, habló por primera vez luego de que se hiciera pública la versión del diputado en sus redes sociales, en las que se defendía de la denuncia por presunto abuso sexual. De acuerdo con el relato de la denunciante, Durán mintió y acusó extorsión por parte de él, aseverando no haber hablado antes debido a sentirse amenazada por el diputado.

Tras terminar sus diligencias, la denunciante decidió dar su versión de los acontecimientos, argumentando que en un principio fue Durán quien llamó a Carabineros para adelantarse: «Él es un político que va a intentar limpiar su imagen (…) yo a él le mencioné que si él no se comprometía a no volver a ir a la cabaña en la que me estaba quedando, iba a llamar a carabineros, y él se adelantó y los llamó primero. Él fue quien llamó a Carabineros, cambiando la versión y tratando de dejarme a mí como mentirosa, pero él se adelantó a los hechos”, expuso ante los medios, dando la autorización de mostrar su identidad y rostro.

Sumado a eso, la expareja aseguró que al llegar Carabineros, éstos le expresaron que la denuncia debía realizarse por medio de la Fiscalía.

“Me dieron el número del cuadrante y les empecé a mandar mensajes de texto pidiendo ayuda (…) le puse un candado a la reja para que no entrara nuevamente de la forma en la que entró en la mañana”, declaró.

Posteriormente, ante la consulta de otro medio, la denunciante sostuvo haberse sentido amenazada, razón por la cual no denunció con anterioridad. «Siempre me dijo que yo era la polola de un diputado, que tenía que comportarme como tal, que tenía que tener cuidado con el contenido que yo subía; que no podía contar nada de sus negocios que tenía por abajo porque todo podía afectarle a su campaña, y si es que yo lo hacía, me iba a acordar hasta el último día de él”, dijo.

*La imagen de portada de este artículo, fue obtenida mediante un punto de prensa, en donde la denunciante entregó la autorización a los medios de comunicación de exhibir su rostro.