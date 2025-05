Habrían incumplido dictamen de Contraloría: Alcaldes de Chile Vamos en la mira por reunión con Matthei en horario laboral

Durante la mañana del pasado lunes y en un evento realizado en la comuna de Providencia, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, presentó a su equipo de voceros, compuesto por figuras con experiencia en la política local y nacional, incluyendo actuales alcaldes, parlamentarios y exministros de Piñera.

Entre los nombres destacados se encuentran Mario Desbordes, Jaime Bellolio, Sebastián Sichel, Felipe Alessandri y Carol Bown, quienes actualmente lideran las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Lo Barnechea y San Miguel, respectivamente.

Sin embargo, la presencia de estas autoridades comunales generó diversas críticas en redes sociales, especialmente porque dicha instancia se realizó en horario laboral y atención a la comunidad.

Es más, compararon el evento del abanderado del Frente Amplio Gonzalo Winter, quien se reunió con alcaldes y concejales del partido, durante el fin de semana pasado.

Pero, ¿Un alcalde puede utilizar su jornada laboral para asistir a instancias de campaña política?

En primer lugar y respecto al cumplimiento de horarios, según un dictamen de Contraloría del año 2020, «no procede exigir a los alcaldes un sometimiento estricto a los controles de asistencia aplicables al resto de los funcionarios del respectivo municipio, si ello afecta el cumplimiento de las funciones que legalmente competen a esas autoridades edilicias»; ya que se les exige realizar desplazamientos periódicos, dentro y fuera de la comuna, los que pueden afectar su asistencia habitual a la oficina en que funciona la alcaldía y su permanencia en ella.

No obstante, según el dictamen N°261 de 2021, los alcaldes se encuentran obligados a dar cumplimiento a los artículos 58, letras a) y d), y 62, de la ley N° 18.883, que imponen al personal municipal los deberes de cumplir la jornada laboral y de desempeñar personalmente -dentro de esa jornada- las funciones del cargo en forma regular y continua.

«Acorde lo dispuesto en el artículo 62 de la ley N° 18.575, en particular, en su numeral 4°, en relación con el artículo 58 de la ley N° 18.883, los alcaldes no podrán ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales», se lee en la resolución de Contraloría, dejándose entrever un incumplimiento de los alcaldes de Chile Vamos.

Por lo anterior, El Ciudadano contactó al concejal de Ñuñoa, Andrés Argandoña, quien comentó que le gustaría saber si para todas las actividades de campaña de Matthei, así como las entrevistas en que se tratan temas de nivel nacional y no comunal, el alcalde Sebastián Sichel pide permiso administrativo.

«No me hace sentido que su prioridad esté en eso y no en lo comunal al menos durante la jornada laboral, que me parece lo mínimo a exigir a un alcalde», dijo Argandoña, quien no descartó recurrir a Contraloría por lo sucedido.