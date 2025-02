«Hacen de la mentira su principal arma»: Presidente Boric desmiente a diputado Bobadilla (UDI) por compartir fotografía creada con IA

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) publicó el pasado 26 de enero en X una imagen en la que aparecen el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, abrazándose. La imagen estaba acompañada por el comentario: «¡Bonita foto!».

Sin embargo, la fotografía compartida por Bobadilla fue generada con inteligencia artificial. Así lo dio a conocer el medio Fast Check CL en donde realizaron una búsqueda inversa en X y encontraron múltiples publicaciones replicando el post del diputado UDI, pero no se halló registros en medios de comunicación ni en otras redes sociales.

Además, se analizó la imagen con la herramienta Hive Moderation, que detecta contenido creado con IA. El análisis arrojó un 99% de probabilidad de que la imagen fuera artificial.

Junto a esto, no hay evidencia de un encuentro entre Gabriel Boric y Diosdado Cabello en enero. Para verificarlo, se buscó información sobre posibles reuniones entre ambos durante ese mes. Los resultados solo registraron una interacción a inicios de enero de 2025, cuando Cabello criticó a Boric por sus declaraciones sobre Venezuela, afirmando: «Tú no eres izquierda nada, mamarracho, tú eres un disfraz (…) un mal disfraz eres, jamás has sido de izquierda».

Ante la polémica, Fast Check CL contactó a la Presidencia de Chile, que confirmó que la imagen es falsa y no corresponde a un encuentro real.

El mismo Presidente de la República, Gabriel Boric arremetió contra el diputado UDI, a través de su cuenta de X publicó: «Las prácticas de desinformación de la ultra derecha. En estos tiempos de fake news es importante revisar fuentes, no compartir info falsa y denunciar a los que hacen de la mentira su principal arma».

También el medio antes mencionado, intentó obtener una respuesta de Sergio Bobadilla sobre el origen de la fotografía, pero hasta la publicación de la nota no hubo respuesta de su parte.

Recordemos, que en enero pasado, Bobadilla fue sancionado por la Cámara Baja tras difundir un chat falso escrito supuestamente por la directora de El Ciudadano, Josefa Barraza Díaz.