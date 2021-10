Hacen llamado de alerta: Represión y montajes a comunidades mapuche de Puelmapu (Sur Argentina)

Representaciones de diversas comunidades y organizaciones mapuche, están haciendo un llamado a la sociedad a rechazar la violencia, represión y hostigamiento que sufren en distintos puntos del territorio, que tiene su último antecedente en el lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero (Río Negro), donde la comunidad realiza una recuperación territorial.

El lonko de la comunidad Pillán Mahuiza, en Chubut, Mauro Millán, señaló a la Agencia Farco e Indymedia en la transmisión de Social Comunicación: “También estamos convocando a la sociedad civil, a quiénes están comprometidos con los derechos humanos, a los movimientos sociales; si los Estados provinciales ya han decidido que su política va a ser represiva; si la Nación tiene una actitud de antigüedad, es la sociedad civil la que tiene que resolver esto”, expresó.

Con respecto a un incendio de la sede del Club Andino Piltriquitrón, El Bolsón, localidad rionegrina el miércoles pasado, Soraya Maicoño, vocera de una de las comunidades mapuche en El Bolsón, aseguró que se trató de un “auto atentado” y criticó la campaña para instalar la figura del “enemigo interno”.

“La situación es grave porque en vez de asumir el Estado la responsabilidad que tiene por el genocidio sobre nuestro pueblo apela a instalar un relato falso que tiene que ver con que todo aquel pueblo originario o aquella organización social que se opone al avance extractivista se convierte en un enemigo interno hacia el país”, indicó.

Y agregó: “Por ende, el relato de este momento hacia nosotros que somos los terroristas, delincuentes, vándalos; algo que le sirvió para generarse un auto atentado en el pueblo de El Bolsón donde en pleno centro, lleno de cámaras, casualmente apareció incendiado el Club Andino”.

Incendios usados como montajes

Confederación Mapuche de Neuquén, a través de un comunicado público, señaló: “La demanda territorial mapuce–tehuelche se juega al mismo tiempo en tres provincias. Gobiernos, grupos económicos, actores locales, poder judicial. Los títulos de la prensa hegemónica tapan esa trama (…) Los sectores dominantes sufrieron varios reveces judiciales y políticos en su confrontación contra la demanda territorial del pueblo mapuce-tehuelche en Neuquén, Río Negro y Chubut en los últimos dos meses. Como contrapeso a ese escenario, se produjeron tres supuestos atentados incendiarios en El Bolsón y Bariloche, los que los voceros del poder económico y de gobierno adjudicaron sin ninguna prueba conocida a supuestos grupos radicalizados”.

A continuación, compartimos entrevista realizada por Radio Diario con Vos a Lefxaru Nawel, abogado, werken y referente del Lof Newen Mapu y la Confederación Mapuche en Río Negro.

Lef Nawel: “Hemos denunciado que los incendios son montajes contra el pueblo mapuche”

Para Nawel, el incendio que se produjo esta semana en el edificio del Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón, no es responsabilidad de ninguna comunidad mapuche.

“No se sabe quiénes hacen estos ataques. Los hemos denunciado como montajes porque es increíble que en pleno centro de una ciudad se produzcan estos actos y nadie sepa quién fue. Creemos que esto se hace en complicidad con la campaña contra el pueblo mapuche”, dijo.

No se sabe quiénes hacen estos ataques. Los hemos denunciado como montajes porque es increíble que en pleno centro de una ciudad se produzcan estos actos y nadie sepa quién fue. Creemos que esto se hace en complicidad con la campaña contra el pueblo mapuche”.

En este sentido, el dirigente señaló que “entre el miércoles y el viernes, los principales diarios de Argentina sacaron 36 titulares asociando al pueblo mapuche con actos terroristas. Eso habla del racismo que las clases dominantes han tenido desde siempre con el pueblo mapuche y todos los pueblos originarios”.

Y desconoció la existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), como una organización “fantasma”. “No reconocemos a la RAM como parte del pueblo mapuche porque no tienen asidero en las comunidades. No los reconocemos porque no tenemos datos de que existan siquiera. Sólo aparecen en los medios de comunicación”, dijo.

Nawel sostuvo que ese tipo de discursos “no representan al pueblo mapuche y no por casualidad los grandes medios los han escogido como su voz. Al resto de las organizaciones mapuches no nos dejan hablar”.

El abogado de la Confederación Mapuche de Neuquén explicó que esta ola de atentados y conflictos recrudecen en momentos en que se va a prorrogar la ley 26.160 del relevamiento territorial de las comunidades indígenas. “Esta situación sólo nos perjudica. Es un modus operandi de la derecha en toda latinoamérica. Los invito a conocer el caso de la Operación Huracán en Chile, un invento de inteligencia con el que montaron una asociación ilícita terrorista y que al ser descubierta terminó con el procesamiento de carabineros”.

Esta situación sólo nos perjudica. Es un modus operandi de la derecha en toda latinoamérica. Los invito a conocer el caso de la Operación Huracán en Chile, un invento de inteligencia con el que montaron una asociación ilícita terrorista y que al ser descubierta terminó con el procesamiento de carabineros”.

Y añadió que la Confederación Mapuche de Neuquén ha recuperado miles de hectáreas de manera legal. “Tenemos conflictos, no hay duda. Por ejemplo, existe un grupo de terratenientes que pretenden desalojar a la comunidad Futatrayen que tiene la posesión del territorio desde hace más de 90 años y algunas personas con un título de propiedad de la época de la dictadura militar ahora las quieren correr. Esos conflictos existen, pero la solución es la aplicación de las leyes“.

Finalmente, Nawel apuntó contra quienes incentivan la conflictividad. “Lo que hacen Pichetto o Bullrich es la promoción de la violencia racial. Con represión el conflicto se perpetúa y los muertos siempre son del lado nuestro“.